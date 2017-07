Wenn die Chefin Sonntagfrüh ein SMS schickt

Wenn am Sonntag die Arbeit ruft, sollte man reagieren; sonst kriegt man den Job nicht - so denkt zumindest eine Unternehmerin.

Am Wochenende ist Ruhe? Wer für Erika Nardini arbeiten will, der kann sich diese Maxime gleich mal abschminken.

Die Geschäftsführerin der Sport- und Lifestyle-Webseite „Barstool Sports“ prüft ihre Bewerber nämlich auch am Wochenende.

In einem Interview mit der "New York Times" verrät die Unternehmerin, wie sie potenzielle Mitarbeiter genauer unter die Lupe nimmt. „Wenn ihr im Bewerbungsprozess bei uns weitergekommen seid, werde ich euch gegen neun Uhr abends oder elf Uhr morgens an einem Sonntag schreiben, um zu sehen, wie schnell ihr antwortet.“

» Ich denke rund um die Uhr an die Arbeit «

Die maximale Antwortzeit beträgt drei Stunden. Es ginge ihr nicht darum, die Mitarbeiter auch am Wochenende zu belästigen, sondern den Einsatz des Einzelnen zu hinterfragen.

Ob das Wochenende zur Entspannung dient, bleibt fraglich. Denn Nardini kennt scheinbar keine Pausen. "Ich denke rund um die Uhr an die Arbeit. Andere Menschen müssen nicht die ganze Zeit arbeiten, aber ich will Leute in meinem Unternehmen, die ebenfalls die ganze Zeit daran denken.“

Auch interessant: 5 gute Antworten auf "Warum sollten wir Sie einstellen?"

Im Interview sagt sie, dass es ihre erste Stelle als Geschäftsführerin sei, sie aber schon immer eine Führungsposition bekleiden wollte. Mit 23 Jahren leitete sie erstmals ein 10-köpfiges Team.