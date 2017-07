Ob Billa, ÖBB oder Swarovski, wer sich bei heimischen Unternehmen bewirbt muss auch mit außergewöhnlichen Bewerbungsfragen rechnen.

Was sind ihre Stärken und Schwächen? Diese Frage darf als Klassiker unter den Bewerbungsfragen verstanden werden. Aber es geht auch anders.

Für news.at hat die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu nun die interessantesten Bewerbungsfragen österreichischer Unternehmen zusammengestellt. Die Analyse zeigt, dass es Bewerber nicht nur mit Klassikern, sondern auch mit kreativen Fragestellungen zu tun bekommen. Dabei gibt es natürlich keine richtige oder falsche Antwort. Den Personaler interessiert vielmehr, wie der Kandidat mit der überraschenden Situation umgeht und wie er seine Lösung argumentiert.

„Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass sich jene Arbeitnehmer und Arbeitgeber finden, die gut zueinander passen“, so Johannes Prüller, Head of Communications & Insights bei kununu. „Ein Blick in die Bewertungen kann dabei helfen, den für sich richtigen Arbeitgeber zu finden – und darüber hinaus ein Gespür für ein bevorstehendes Bewerbungsgespräch zu bekommen.“

Die außergewöhnlichsten Fragen im Bewerbungsgespräch