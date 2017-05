Manche Fragen an Bewerber muten teilweise seltsam an: "Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie?" oder "Welche Superkraft hätten Sie gerne?" Andere Fragen wiederum sind schon wahre Klassiker. Dazu zählt auch: "Warum sollten wir gerade Sie einstellen?" Personalverantwortliche versuchen darüber herauszufinden, wie sich derjenige Kandidat vom gleichermaßen qualifizierten Rest abhebt. Was ist also die beste Antwort?

Viele Bewerber empfinden die Frage nach dem "Warum sollen wir Sie einstellen?" als eine lästige Pflicht. Woher soll schließlich der Bewerber wissen, warum beziehungsweise ob das Unternehmen ausgerechnet ihn einstellen soll. Er hat ja noch nicht dort gearbeitet. Der Interviewer weiß folglich weitaus besser, für wie geeignet er den jeweiligen Kandidaten hält. Trotzdem wird die Frage immer wieder gerne gestellt. Ganz einfach aus dem Grund, um zu sehen wie der Bewerber die Frage meistert. Gelingt es ihm sich von den anderen Bewerbern abzuheben? Kann er überzeugend vermitteln, dass er den Job wirklich will?

Sich von den anderen abzuheben, sollte letztendlich auch das Ziel sein, auf das sich die Antwort des Bewerbers konzentrieren sollte. Die Karriere-Expertin Liz Ryan, die langjährige Erfahrung im Personalwesen hat und Gründerin der Beratungsfirma "Human Workplace" ist, hat für das Wirtschaftsportal "Forbes.com" 5 Antworten zusammengestellt, mit denen man garantiert richtig liegt. Vermeiden sollte man laut Ryan übrigens eine Antwort, bei der man sich selbst lobt oder mit Phrasen wie "Ich arbeite hart" und "Ich bin loyal und sparsam" um den Job geradezu bettelt. Fast jeder Kandidat würde versuchen, sich selbst anzupreisen. Das sei aber nicht der beste Zugang. Vielmehr sollte der Bewerber wie folgt auftreten (als Beispiel dient das Berufsfeld Inventur und Produktionsplanung):

1. Warum sollten wir Sie einstellen?

Soweit ich weiß, erfordert der Job tagsüber eine hohe Einsatzbereitschaft und das ist genau die Art von Job in der ich aufgehe. Ich liebe es, eine Beschäftigung zu haben und mehrere Funktionen auszuüben. Ist meine Einschätzung des Arbeitsumfeldes zutreffend?



2. Warum sollten wir Sie einstellen?

Wäre es ok, wenn ich Ihnen meinen Eindruck zur Position mitteile und schaue, ob ich es gut hinbekomme? Großartig! Also, es scheint, dass dieser Job sehr eng mit dem Inventarsystem und der Artikelnummer-Datenbank verknüpft ist.

Ihr neuer Mitarbeiter müsste daher zu wöchentlichen Produktionsbesprechungen gehen und sicherstellen, dass alles, was für die nächste wöchentliche Produktion benötigt wird, parat liegt, wenn das nicht der Fall ist, muss er das Problem beheben! Wenn Lieferanten Teile austauschen oder mit neuen Nummern versehen, muss diese Person die Datenbank aktualisieren. Habe ich die wichtigsten Punkte abgedeckt?

3. Warum sollten wir Sie einstellen?

Es fällt mir ehrlich gesagt schwer, zu sagen "Sie sollten mich einstellen", weil Sie noch mit anderen Kandidaten sprechen werden oder schon gesprochen haben und natürlich kenne ich die anderen Kandidaten nicht. Ich kann nur sagen, dass ich von Ihrer Firma und den Perspektiven begeistert bin. Ich habe bereits sehr erfolgreich in den Bereichen Inventur und Produktionsplanung gearbeitet und liebe es. Wenn sie glauben, dass ich die richtige Person für den Job bin, würde ich mich sehr freuen, das Gespräch mit Ihnen fortzuführen.

4. Warum sollten wir Sie einstellen?

Wenn ich hier bei Ihnen anfangen kann, ist das mein dritter Job in der Inventur. Der Grund, warum ich die Inventur und Produktionsplanung so mag, ist, weil man es mit realen Dingen zu tun hat - mit Teilen und fertigen Produkten - und nicht nur mit Nummern in Tabellen. Ich arbeite gerne mit realen Sachen. Ich organisiere gerne das Inventarsystem und bin bei der Entstehung von neuen Produkten dabei. Darum fühle ich mich zu Jobs im Fertigungsbereich so hingezogen.

5. Warum sollten wir Sie einstellen?

Sie haben vorher im Gespräch erwähnt, dass es eine Herausforderung ist, Teile für Produkte bereitzustellen, die in kleineren Mengen produziert werden. Bei meinem letzten Job habe ich ein System mit den Lieferanten für unsere Produkte mit geringeren Mengen entwickelt.

Ich habe ein Dashboard betreut, dass uns angezeigt hat, wenn uns die Teile für die in kleineren Mengen hergestellten Produkte ausgehen, weil wir mehr Vorlaufzeit für die Bestellungen gebraucht haben. Daher sind uns nur selten die Vorräte für diese Produkte ausgegangen. Ich liebe es, die Probleme in Firmen zu erkennen, die am meisten Zeit kosten und die Produktion stören und sie zuerst zu lösen.

Fazit:

Am Ende muss aber jeder seine eigenen Worte und die beste Antwort auf die Frage "Warum sollten wir Sie einstellen?" finden, wie die Expertin abschließend rät.