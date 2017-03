Ivana schreibt ihre Memoiren

15 Jahre lang war Ivana Trump die Frau an der Seite des heutigen US-Präsidenten. Wäre nicht eine gewisse Marla Maples auf der Bildfläche erschienen, könnte sie es womöglich noch heute sein. Doch das ist Geschichte - und eine genau solche möchte die 68-Jährige nun schreiben. Ivana wird ihre Memoiren zu Papier bringen - muss Donald deshalb zittern?

Donald Trump und seine Ex-Frauen - ein ganz eigenes Kapitel. Eine von ihnen, nämlich Ivana, die Erste, will nun ihre Memoiren zu Papier bringen. Für das Model tschechisch-österreichischer Herkunft ist es nicht das erste Buch, die heute 68-Jährige hat im Laufe ihres Lebens bereits etliche Romane und Ratgeber verfasst. Ihr neues Werk wird sich jedoch erstmals um ihr eigenes Leben drehen. "Raising Trump" soll Mitte September erscheinen, der Fokus des Buches liegt - wie der englische Titel schon sagt - auf der Erziehung ihrer drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric, erklärt der Verlag "Gallery Books".

Ivana Trump wolle vor allem "die Lehren, die sie ihren Kindern erteilt hat" weitergeben, heißt es. "Jeden Tag" werde sie gefragt, "wie ich so großartige Kinder großgezogen habe", erläutert die 68-Jährige. Das sei kein Geheimnis: "Ich war eine zähe und liebevolle Mutter, die ihnen den Wert eines Dollars beigebracht hat, nicht zu lügen, zu betrügen oder zu stehlen und andere zu respektieren." Ivana Trumps Kinder loben die 68-Jährige in einer vom Verlag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung als "tolle Mutter, Lehrerin und Inspiration für uns alle". Sie seien "unglaublich dankbar, in einer so liebevollen und eng verbundenen Familie aufgewachsen zu sein".

© imago/ZUMA Press Ivana Trump mit ihren Kindern Donald Jr., Ivanka und Eric

Doch auch Ivanas Kindheit in der kommunistischen Tschechoslowakei sowie ihre Romanze mit Donald Trump, mit dem sie von 1979 bis 1992 verheiratet war, werden in "Raising Trump" Erwähnung finden. Muss sich der amtierende US-Präsident, der inzwischen in dritter Ehe mit dem Ex-Model Melania verheiratet ist, vor Enthüllungen seiner Ex fürchten? Immerhin scheiterte die Ehe an seiner Untreue. Der Verlag macht allzu große Hoffnungen auf peinliche Enthüllungen über den US-Präsidenten jedoch sofort zunichte. "Raising Trump" sei ein "unparteiisches, unpolitisches Buch über Mutterschaft, Stärke und Durchhaltevermögen" sein, erklärt "Gallery Books".