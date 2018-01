Das Dschungelcamp ist wieder voll da. Und ganz in seinem Element: Mit Mehlwürmern, Skorpionen und Schlagen genauso wie mit viel Tränen und Drama. Und all das bereits am zweiten Tag.

THEMEN:

Jenny Frankhauser ist das erste "Opfer" der Dschungelprüfung "Termi(e)ten, kaufen, wohnen" . Sie muss in eine "Immobilie der anderen Art" kriechen, wo sie dann eingesperrt und festgeschnallt wird. Das Problem: Die Wohnung steht schon lange leer und es haben sich einige "Untermieter" eingenistet.

© MG RTL D / Stefan Menne

Matthias Mangiapane hat zehn Minuten Zeit, Jenny zu befreien. Am wichtigsten ist es, dass Matthias die drei Sterne findet, an denen drei Schlüssel befestigt sind, mit denen er dann das Schlafzimmer aufschließen und Jenny befreien kann. Die restlichen sieben Sterne muss er natürlich auch noch finden. Zwei muss Jenny selbst in ihrem "Schlafzimmer" suchen. Und das ist alles andere als einfach. Aber Jenny und Matthias nehmen die Herausforderung an.



© MG RTL D

Dann geht es schon los und Jenny darf als erste hinein. Mutig krabbelt sie ins Innere. Jenny fragt: "Bin ich hier richtig?" Die Schlagersängerin und Schwester von Daniela Katzenberger findet das "Schlafzimmer", legt sich auf den Rücken und schnallt sich fest.

© MG RTL D

Matthias kriecht in den Bau und die Zeit läuft. Dann gesellen sich haufenweise Kakerlaken und Mehlwürmer zu Jenny. Matthias sucht im dunklen Untergrund nach den Sternen. Inzwischen ergießen sich immer mehr Kakerlaken in Jennys Schlafzimmer. Sie hat ihre Augen geschlossen, hält sich die Ohren zu und erträgt alles mit stoische Ruhe.

» Warum muss ich das Opfer sein? «

Matthias sucht noch nach den Sternen. "Fühlen und wühlen", rät Sonja Zietlow. Zwischen Teppich-Pythons, Mehlwürmern, Skorpionen und kleinen Krokodilen findet er sein Glück - und die Sterne. Jenny verliert die Nerven und schluchzt: "Warum muss ich das Opfer sein?" Doch dann hat Matthias alle Sterne mit den Schlüsseln gefunden und kann Jenny befreien.

© MG RTL D

Mit allen drei Schlüsseln kriecht er zur Tür zu Jennys "Schlafzimmer", um sie zu retten. Matthias öffnet die Tür, doch die Zeit rennt davon. Endlich ist die Tür aufgeschlossen, Jenny macht sich los, dreht die beiden Sterne ab, doch dann ist die Zeit abgelaufen und beide sind immer noch im Bau. Jenny findet nicht mehr raus und bekommt Panik: "Ich muss hier raus. Ich kriege gleich eine Panikattacke. Ich komme hier nicht raus. Ich habe mich verlaufen." Dann endlich findet sie den Ausgang. Und zur Überraschung der anderen hat sie auch ihre beiden Sterne dabei. Doch: Alles war umsonst. Jenny und Matthias haben zu lange gebraucht. Das bedeutet: Alles verloren. Ergebnis null Sterne. Die Camper müssen heute hungrig bleiben.

© MG RTL D / Stefan Menne

Auf dem Rückweg von der verpatzten Dschungelprüfung platzt Matthias der Kragen. Lautstark macht er Jenny an: „Du bist doch von Kopf bis Fuß blond. Dumm gelaufen. Reis und Bohnen heute. Ich habe dreihundert Prozent gegeben. Es war eng, es war dunkel, es waren Drecksviecher, es hat gestunken wie die Pest und ICH habe alle Sterne gesammelt.

© MG RTL D

Die Ereignisse während und nach der Dschungelprüfung gehen an Jenny nicht spurlos vorbei. Niedergeschlagen sitzt die 25-Jährige im Dschungeltelefon: „Ich bin selbst von mir sehr enttäuscht, dass ich die Prüfung so verkackt hab. Ich weiß genau, dass mich jetzt die eine oder andere Person als Looser abgestempelt hat. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich so eine Niete bin. Die Leute, die mich so arg hassen da draußen, die lachen sich jetzt kaputt!“



Von der Termiten-Höhle ins Tal der Tränen

© MG RTL D / Stefan Menne

Wer hätte das gedacht? Die eigentliche Gute-Laune-Granate Sydney versinkt im Dschungeltelefon im Tal der Tränen. Der Grund: Die plötzliche Abreise ins Camp, bei der er sich nicht von seiner Frau verabschieden konnte. Doch dann richtet der 57-jährige Sänger sich direkt und ganz romantisch an seine Liebste: „Ich habe dich ganz doll lieb. Ich möchte mit dir sterben. Ich kann ohne dich nicht leben. I love you!“

© MG RTL D / Stefan Menne

Tränen gibt es auch bei Kattia als Syndney sie nach den Gründen ihres Umzuges von Kolumbien nach Deutschland fragt. Der Grund war ihr damaliger Freund, den sie mit 18 geheirtatet hat. Doch die Ehe hat nicht lange gehalten. Sie sei dann in Deutschland geblieben. Dann versagt ihr die Stimme und Tränen kullern ihre Wangen herab. „Er ist dann ein Jahr später gestorben. Aber ich will nicht darüber reden…..“ Im Dschungeltelefon gibt sich die 29-Jährigen dann tapfer: „Sachen, die passiert sind, kann man nicht ändern. Deswegen kann man nur nach vorne schauen und das Beste daraus machen und mit einem Grinsen im Gesicht durch das Leben laufen.“

© MG RTL D / Stefan Menne

Tina York fragt David nach der Trennung von der Bachelorette. Der Musiker erklärt aufgebracht: "Ich habe nicht mal ansatzweise irgendeine Scheiße gemacht. Ich würde nie belügen oder betrügen. Und dann bin ich abgestempelt worden, dass ich nur unterwegs bin. Angeblich ja immer Mädels um einen herum. So ein Schwachsinn.“

© MG RTL D

Aufgebracht reagiert hat auch Tatjana als Kattia sie nach ihrer Zeit im Gefängnis fragte: „Man muss da doch auch mal mit abschließen. Immer wieder drauf auf die alte Scheiße. Sie hören nicht auf. Du verlierst deinen Mann, kommst in U-Haft, unschuldig. Das ist jetzt 17 Jahre her. Vor vier Jahren haben sie erst die wahren Täter gefunden.“ Kattia und auch alle anderen versuchen zu trösten.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de