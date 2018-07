Auf Instagram präsentierte sich der Schlager-Star Helene Fischer kurz vor seiner Stadionshow in Stuttgart mit einem modernen Long Bob.

Die 33-Jährige Sängerin hatte Lust auf eine Typveränderung. Auf Instagram stellt sie ihren Fans ganz beiläufig ihre neue Haarpracht vor. Statt ihrer sanften blonden Wellen trägt die Freundin von Florian Silbereisen jetzt einen lässigen Bob-Schnitt.

Der "Long Bob" geht um die Welt

Der Schnitt ist selbst ist schon vor ihrem Frisuerbesuch zur Trendfrisur avanciert. Helene Fischer ist nur eine von vielenPromi-Damen, die sich in den vergangenen Monaten von einigen Zentimetern Haarlänge getrennt haben. Topmodel Bella Hadid trägt ihre kurzen Haare am liebsten lang gestylt, Diane Kruger ihren Long Bob meist in Form von Beach Waves.

Helene Fischers Fans sind uneinig

Bei den Fans bleibt das veränderte Styling natürlich nicht unbemerkt. "Sieht einfach super aus, deine neue Frisur", lautet einer der Kommentare.

Zwischen den zahlreichen Komplimente-Gebern melden sich aber auch Fans zu Wort, die von der Frisur gar nicht begeistert sind.



"Oh ne. Dir stehen lange Haare mehr", schreibt eine Frau. Ein anderer bittet Helene Fischer: "Bitte schneide deine Haare nicht noch kürzer." "Die Haare sind noch viel zu lang", wünscht sich ein Anhänger eine noch radikalere Veränderung. Es allen recht zu machen, wird der Sängerin wohl kaum gelingen.