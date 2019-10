Wenn der Hals schmerzt, empfiehlt es sich, mit Salz zu gurgeln. Warum? Das erklärt der Facharzt für Allgemeinmedizin, Prof. Andreas Sönnichsen.

"Der Schmerz entsteht durch die Entzündung", erklärt Sönnichsen. Die Entzündung wiederum werde durch bestimmte Botenstoffe verursacht, die die Zellen ausschütten. Diese Botenstoffe bewirken, dass die Blutgefäße an der betroffenen Stelle durchlässiger werden. So könne mehr Flüssigkeit ins Gewebe eindringen."Dadurch kommt es zur Schwellung."

Das Salz wiederum kann dem geschwollenen Gewebe die Flüssigkeit entziehen. Auf diese Weise funktionieren dem Facharzt zufolge auch viele Hals- und Nasentropfen. Sie führen zur Abschwellung der Schleimhäute, erleichtern die Atmung und verringern, last but not least, den Schmerz. Zusammengefasst: Mit Salz Gurgeln lindert die Entzündungsbeschwerden.

Dabei könne man sowohl auf fertige Präparate aus der Apotheke zurückgreifen als auch selbst einen Mix zubereiten. Doch was, wenn man dabei nicht die richtige Menge an Salz erwischt? "Wenn zu viel Salz drin ist, dann schmeckt die Lösung vermutlich so grauslich, dass man sie nicht verwendet. Wenn zu wenig drin ist, dann hilft sie nichts." Abgesehen davon könne man hier aber nichts falsch machen, entwarnt der Facharzt.