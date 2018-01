Das menschliche Gehirn hat seine typische runde Form erst relativ spät in der Evolutionsgeschichte bekommen. Das belegen Fossilienfunde von Homo sapiens, wie das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig am Mittwoch berichtete. Erst Fossilien, die jünger als 35.000 Jahre sind, besitzen demnach die gleiche runde Form wie bei Menschen heute.

Das bedeutet nach Angaben der Forscher, dass sich die moderne Gehirnorganisation vor 100.000 bis 35.000 Jahren herausbildete. Die Veränderungen von einem länglichen Gehirn hin zu einer runden Form geschahen demnach unabhängig von der Gehirngröße. Selbst die ältesten Homo-sapiens-Fossilien von Jebel Irhoud in Marokko, die auf ein Alter von etwas 300.000 Jahren datiert wurden, hatten schon eine ähnliche Gehirngröße wie heute lebende Menschen.

Fossilienfunde halfen bei Forschung

Die Forscher analysierten für ihre Studie die Größe und Form verschiedener Fossilien. Da Gehirne nicht versteinern, kann bei Fossilien nur der Innenabdruck des Gehirns und seiner umgebenden Strukturen im Schädel untersucht werden. Das geschieht mittels Computertomografie und hochauflösender, dreidimensionaler Röntgenbilder. Daraus wird am Computer ein virtueller Abdruck des Gehirnschädels erstellt, der Aufschluss über Größe und Gestalt des Gehirns gibt.

Schlüsselmerkmale des menschlichen Schädels

Die Ergebnisse zeigen den Forschern zufolge, dass die moderne Gehirnform nicht wie andere Schlüsselmerkmale des menschlichen Schädels und der Zähne bereits früh in der Evolutionsgeschichte entstand. Vielmehr entwickelte sich das Gehirn von Homo sapiens allmählich von einer länglichen zu einer runderen Form.

Komplexe Denkprozesse bestimmten neue Form

Beim heutigen Menschen entwickelt sich die charakteristische runde Form des Gehirns und des Gehirnschädels innerhalb weniger Monate um den Zeitpunkt der Geburt herum. Die Forscher vermuten, dass evolutionäre Veränderungen der frühen Hirnentwicklung entscheidend für die Evolution komplexer Denkprozesse beim Menschen sind.