Am 14. Tag im Dschungelcamp darf Daniele Negroni erstmals alleine zu einer Dschungelprüfung antreten. Das "Spaßbad Murwillumbah 2.0" ist wie für ihn gemacht. Matthias und Tina wiederum ziehen los zur Schatzsuche "Dschungel Pantomime".

In der dritten Show scheiterte Matthias Mangiapane an der Prüfung und trat sie gar nicht erst an. Damals ging er zwar ins Wasser, bekam aber Panik und stieß an seine Grenzen. Daniele will es besser machen und stellt sich mutig der Herausforderung.

» Jetzt sieht jeder mein Mutti-Tattoo «

Der Sänger nimmt seinen Hut ab und zieht T-Shirt und Schuhe aus. "Jetzt sieht jeder mein Mutti-Tattoo. Ich sehe aus wie Chewbacca", meint er. Daniel Hartwich: "Das letzte Mal haben wir einen Mais-Kini gesehen und das hier gefällt mir besser."

Wie ein Fisch im Wasser taucht Daniele unter Wasser in die erste Luftkammer. Hier holt er drei Mal tief Luft und die Zeit läuft. Daniele verlässt die obere Luftkammer und taucht in die erste Kammer unter Wasser. Er öffnet schnell einen Kammerverschluss und sieht den ersten halben festgeknoteten Stern zwischen Unmengen an Flusskrebsen. Geschickt knotet er ihn ab.

Schnell schwimmt er wieder in die Luftkammer zurück, holt tief Luft und taucht in die zweite Kammer. Diesmal eine Luftkammer mit Spinnen und einen halben festgeknoteten Stern. Entschlossen holt sich Daniele auch diesen halben Stern. Weiter geht es nach oben in die dritte Kammer. Eine Luftkammer mit Teppich- und Wasserpythons und ½ festgeknoteten Stern. Daniele überwindet seine Angst und redet auf die Schlangen ein. Schließlich knotet er den halben Stern ab und steckt ihn in den Beutel.

Weiter geht es in die vierte Kammer. In der Luftkammer befinden sich Krokodile sowie ein halber festgeknoteter Stern. Daniele lässt sich auch von den Krokodilen nicht aufhalten. Heldenhaft holt er sich den nächsten halben Stern. Wie ein Fisch taucht Daniele nun in die fünfte Kammer ab: In der Wasserkammer darf er zwischen Krabben und Aalen nach drei festgeknoteten Sternen tauchen. Furchtlos knotet Daniele den ersten Stern ab und kehrt in die Luftkammer zurück. Und wieder taucht Daniele in die Kammer, entdeckt den zweiten Stern und knotet ihn ab. Jetzt heißt es zurück Luft holen und erneut abtauchen und den letzten Stern fischen. Daniele ist nicht aufzuhalten und angelt sich auch den dritten Stern.

» Ich fühle mich so gut gerade, so befreit! «

Damit hat Daniele insgesamt alle fünf Sterne innerhalb der Zeit geholt und die Prüfung mit Bravur bestanden. Er taucht auf und schreit laut vor Stolz: "Ja. Oh, ja!" Vor Freude tanzt der Sänger auf dem Kammersystem. Daniele ist unglaublich stolz: "Ich habe ausgebeutet: fünf Sterne, ja!" "Ich fühle mich so gut gerade, so befreit! Ich freue mich brutal für das ganze Team und für mich selbst. Ich könnte vor Freude gerade weinen und ich liebe die ganze Welt! Es war die mit Abstand geilste Prüfung, die ich je gemacht habe", meint Daniele.

Daniel Hartwich: "Jetzt gehst du schön zurück und sagst Matthias, wie einfach die Prüfung war. Und wie leicht es für dich war, ohne ihn."

Rückkehr von der Dschungelprüfung

Es ist ja schon eine kleine Dschungel-Tradition, dass die Prüflinge ihre Mitcamper bei der Rückkehr aufs Korn nehmen. Fünf-Sterne-Daniele hält an der Tradition fest und täuscht mit Pokerface und viel Dramatik alle. „Ich habe die gleiche Prüfung gehabt wie du“, erklärt er todtraurig-spielend. „Ich bin in Panik geraten und dann mussten sie mich rausholen mit zwei Tauchern! Heftig. Ich habe keine Luft mehr bekommen, die mussten die Scheibe links einschlagen. Die war krass die Prüfung. Ich habe alles probiert, habe mir den Arsch aufgerissen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben kurz gedacht, ich sterbe. Tut mir so leid, Mann. Ich dachte echt ich sterbe, Mann. Da war dann auf einmal mal eine Riesencobra, aber ich habe die einfach gepackt und zur Seite gedrückt. Und dann alles voller Alligatoren….“

Daniele lässt nix aus und erzählt, erzählt, erzählt. Alle hängen fassungslos an seinen Lippen. Jedes Wort wird Daniele geglaubt. Tina ist voller Mitleid: „Du siehst auch sehr blass aus!“ Matthias hört vor allem voller Genugtuung zu, jetzt, da klar ist, dass er nicht alleine der Versager bei dieser Prüfung war: „Siehst du! Diese Prüfung ist furchtbar! Ich habe ja schon Panik gekriegt, als ich nur im Wasser war.“ Doch dann steht Daniele auf und verkündet völlig ausrastend: „Ich bin trotzdem stolz, dass ich es versucht habe und am Schluss FÜNF STERNE ABKASSIERT HAB‘, MANN!“ Tina lacht entrüstet: „Das gibt es doch nicht - also so was Freches!“

Daniele und David im Glücksrausch

Teamchefin Tina wird zur Glücksbotin: Sie darf Daniele und David endlich ihre Zigaretten bringen. Die Freude bei Daniele könnte größer nicht sein. Als er Tina mit den Kippen erblickt, fällt er ihr schreiend um den Hals und knutscht sie überglücklich ab. „Ich habe mich so gefreut für euch“, so auch Tina strahlend. Matthias schafft es mit seiner charmanten Art, den Glücksmoment lautstark zu zerstören: „Jetzt sage ich aber mal was, auch wenn ich kein Teamchef bin. Tut mir einen Gefallen: NICHT ALLE HEUTE QUARZEN! Das ist mein Ernst! Hebt mal zwei Stück für morgen wenigstens auf!“

David hat andere Sorgen: „Ich bin echt am Überlegen überhaupt zu rauchen.“ Daniele kann das nicht fassen: „Ey, jetzt rauchen wir eine, wir sind so weit gekommen, Alter! Wir haben es sowas von verdient.“ David: „Willst du nicht auch versuchen, aufzuhören, das komplett durchzuziehen? Schau mal wie lange wir schon durchgehalten haben! Meinst du, dann rauchst du wieder in Deutschland?“ Daniele: „Save! Als wenn ich das schaffe, auf Tour nicht zu rauchen. Das ist der Stress des Jahrhunderts! Jetzt mach mir kein schlechtes Gewissen. Ich will jetzt nicht alleine rauchen.“ David denkt weiter nach und fragt sich, was ist, wenn morgen wieder die Zigaretten weggenommen werden. Daniele redet auf ihn ein: „Wir haben hier jetzt vier Tage durchgehalten. Das schaffen wir draußen doch 100%ig nochmal. Jetzt lass‘ uns die doch genießen. Und dann sind sie morgen halt wieder weg. Wir haben es ja schon zwei Mal geschafft, dann schaffen wir auch ein drittes Mal.“ David: „Ja, stimmt auch wieder. Scheiß drauf….“ Und Schwups, haben beide eine Zigarette an.

Abschied von Kattia

Da waren es nur noch fünf! Am vierzehnten Tag muss Kattia das Dschungelcamp verlassen. Jetzt kämpfen noch Tina, Jenny, David, Daniele und Matthias um die Dschungelkrone 2018. Besonders Jenny ist enttäuscht, als die Moderatoren das Ergebnis verkünden. "Nee. Oh, nein." Kattia: "Alles gut. Jetzt kämpfst du um die Krone. Das machst du jetzt." "Ich will nicht mit diesen Menschen hier bleiben", jammert sie.

Kattia verabschiedet sich von allen, packt ihre Sachen zusammen und checkt ihr Äußeres. Sie trägt heute einen einfach geflochtenen Zopf und nicht zwei Zöpfe: "Guckt mal: Heute habe ich keine süßen Zöpfchen." Und weiter: "Jenny, weißt du Bescheid: Weiter kämpfen, die Prüfungen gut machen und die Krone holen." Und weiter: "Als Teamchefin überlasse ich die Aufgabe der Tina." Und dann hält Kattia eine kurze Abschiedsrede: "Meine Lieben: haltet durch. Ihr habt alle die Krone verdient. Ihr habt hart gekämpft! Wenn jemand von euch die Krone holt, dann bin ich mega-happy. Es sind nur noch ein paar Tage und wir sehen uns draußen. Ihr seid tapfer. Bleibt motiviert. Ich werde jetzt meine Mama anrufen. Kämpft weiter!" Und dann verlässt Kattia das Dschungelcamp.

Tina und Matthias auf Schatzsuche

Matthias und Tina ziehen los zur Schatzsuche. Pantomime steht auf dem Programm: Mit weiß geschminkten Gesichtern und in hautengen, schwarzen Anzügen müssen sie gegenseitig Begriffe wie „Frauenarzt“, „Toilettenspülung“, „Mehlwurm“, „Intimpiercing“, „High Society“ aber auch Personen wie „Daniele“, „Matthias“, „Tina“ oder „Dr. Bob“ erraten.

Beide freuen sich sehr über die Aufgabe und legen mit großem Spaß und Elan los. Mit Erfolg. Tina und Matthias erraten genügend Begriffe in den vorgegebenen 15 Minuten und können die Schatztruhe mit ins Camp nehmen. „Wir haben um unser Leben Pantomime gespielt. Mein ganzes Leben ist ein Theaterstück“, ruft Matthias bestens gelaunt, als er mit Tina und der Schatztruhe das Camp erreicht.

Folgende Frage muss beantwortet werden: Wie viele Männer stehen laut einer internationalen Studie auf große Brüste? A) 53,5 Prozent B) 35,3 Prozent

„In meinem Freundeskreis ist es eher mehr Po. Brust ist da eher Nebensache. Ich bin auch eher für mehr Po“, erklärt David. Daniele überlegt: „53,5 Prozent sind einfach zu viel. Das ist ja die Hälfte der Männer. Das glaube ich nicht!“ Die Anderen stimmen zu und so wählen sie Antwort B. Und die ist richtig! Als Belohnung gibt es ein kleines Glas mit löslichem Kaffee! Der Jubel ist groß. „Dann machen wir uns jetzt erst Mal schön einen Kaffee!“, so Daniele.

