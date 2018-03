Dawson, Joey, Pacey und Co. sind endlich wieder vereint! 20 Jahre nach dem Start von "Dawson's Creek" gibt es eine große Reunion der Seriendarsteller.

"I don't want to to wait for our lives to be over" - schon allein beim Gedanken an die "Dawson's Creek"-Titelmusik bekommen viele Fans Gänsehaut. Viele hegen die große Hoffnung auf ein Comeback, denn zuletzt gab es ein Wiedersehen mit zahlreichen Erfolgsserien. "Akte X", "Full House", "Gilmore Girls", zuletzt "Roseanne" - Reunions sind derzeit total angesagt.

Ob es jemals weitere Folgen von "Dawson's Creek" geben wird, steht in den Sternen, aber zumindest kam es anlässlich des 20-jährigen Jubiläums zu einem großen Wiedersehen der Darsteller. Katie Holmes, James Van der Beek und Co. kamen für ein Fotoshooting des Magazins "Entertainment Weekly" zusammen und posteten auf Instagram zahlreiche Bilder davon. Das lässt die Herzen der Fans höher schlagen!

Das machen die Darsteller heute