Cathy Lugner scheint einfach kein Glück in der Liebe zu haben. Erst kürzlich hat sie sich freudenstrahlend an der Seite von Maurice, einem gut aussehenden jungen Mann, präsentiert. Die Beziehung hielt jedoch nicht allzu lange. Jetzt ist das Model wieder Single.

Sie waren ein schönes Paar. Der junge Mann mit dem sympathischen Lächeln und dem Drei-Tage-Bart und die hübsche Blondine. Anfang August verriet die Ex-Frau von Richard Lugner gegenüber der "Gala": "Es gibt da jemanden". Sie wollte aber nichts überstürzen. "Wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt", sagte sie damals. "Wir müssen erstmal selber für uns herausfinden, wo das Ganze hingeht. Ich war ja auch lange Zeit alleine und bin eigentlich nicht der Typ, der alles schnell raushaut."

Nach einem Monat Liebes-Aus

So weit, so gut. Doch dass nach einem Monat alles schon wieder vorbei ist, das hätten wir nicht gedacht. Am Wochenende schrieb Cathy auf Instagram: "Maurice und ich gehen ab jetzt getrennte Wege, mehr gibt es dazu nicht zu sagen". Daneben ein malerisches Bild von einem Feldweg - am Horizont eine Reihe Bäume, darüber eine Wolkendecke, durch die sich einzelne Sonnenstrahlen kämpfen. Schade! Wir hätten ihr wirklich gewünscht, dass aus der neuen Liebe etwas wird.

Doch die 29-Jährige lässt sich nicht unterkriegen. Einen Tag später postet sie ein Foto von sich in sexy Pose auf einem Motorboot. Unter dem knappen schwarzen Bikinioberteil blitzen ihre Brüste hervor. Dabei zitiert sie Walt Disney: "Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen..". Folgt Cathys Herz indes etwa schon wieder jemand ganz anderem? In einer Insta-Story von Mike Lorey ist sie - in demselben schwarzen Bikini - im Arm eines Mannes zu sehen.

Hat Cathy etwa schon wieder einen Neuen?

Wer sich jetzt vielleicht fragt, wer Mike Lorey ist - dabei handelt es sich um einen Berliner Unternehmer und Club-Manager, der mit Rap-Größen wie Shindy, Fler oder Gzuz von der Gruppe "187 Straßenbande" zusammenarbeitet. Doch zurück zum Foto. Dieses zeigt einen Mann mit rotem Shirt und Glatze, wie er seinen Arm um Cathys Po legt, während sie ihr Haar zurückstreicht und ihn anlacht. Läuft da etwa etwas zwischen den beiden? Cathy verneint gegenüber "Bild": "Da läuft gar nichts! Er ist ein Bekannter."