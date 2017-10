Am 27. September starb "Playboy"-Gründer Hugh Hefner. Im Alter von 91 Jahren ist er in der berühmt-berüchtigten "Playboy Mansion" sanft entschlafen. Während bereits ein Film über ihn mit Jared Leto in der Hauptrolle in Planung ist, muss seine Witwe, die 31-jährige Crystal Harris, sich erst noch fangen. Eine Woche nach seinem Ableben hat sie erstmals über den schmerzlichen Verlust ihres "Hef" gesprochen.

An Silvester 2012 gaben Hugh Hefner und Crystal Harris einander das Jawort. Für den damals 86-Jährigen war es die dritte Ehe, für das ehemalige Playmate die erste. Nicht einmal fünf Jahre später ist Crystal Witwe. "Mein Herz ist gebrochen. Ich kann es immer noch nicht glauben", äußert sich die 31-Jährige gegenüber dem US-Magazin "People". Sie sei bisher "noch nicht mal im Stande gewesen, den Menschen zurückzuschreiben und ihnen für ihr Beileid zu danken."

Hugh Hefner wurde vergangenen Samstag auf dem Friedhof Westwood Village Memorial Park in Los Angeles beerdigt. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin bekam der "Playboy"-Gründer ein Grab direkt neben jenem von Marilyn Monroe. "Er ist jetzt an dem Ort, von dem er sicher war, dass er dort die Ewigkeit verbringen wollte", sagt seine Witwe Crystal Harris. Mit Wehmut erinnert sich die 31-Jährige an ihrem verstorbenen Ehemann. Er sei ein "amerikanischer Held, ein Pionier", gewesen, ebenso wie "eine liebenswürdige und bescheidene Seele, die ihr Leben und sein Heim der Welt öffnete".

© REUTERS/Fred Prouser Hugh Hefner und Crystal Harris

Gegenüber dem US-Magazin "People" macht Crystal ihrem "Hef", wie er genannt wurde, eine letzte öffentliche Liebeserklärung: "Ich habe gefühlt, wie sehr er mich geliebt hat. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich bin so dankbar. Er hat mir ein Leben geschenkt, mir eine Richtung gegeben. Er hat mich gelehrt, gütig zu sein. Ich werde für immer dankbar sein, dass ich an seiner Seite sein, seine Hand halten und ihm sagen konnte, wie sehr ich ihn liebe." Es habe niemals zuvor einen wie ihn gegeben und es werde auch niemals wieder einen geben, schließt die Witwe.

Crystal Harris soll nichts erben

Erben wird Crystal offenbar nichts, denn wie der "Mirror" berichtete, hat die Blondine bei der Hochzeit einen Ehevertrag unterschrieben, in dem sie auf jegliche finanzielle Ansprüche verzichtete. Hugh Hefners Erbe von rund 43 Millionen Dollar wird demnach unter seinen vier Kindern aufgeteilt, auch die Universität von Kalifornien und etliche Charity-Organisationen sollen von ihm bedacht worden sein.

Jared Leto soll Hugh Hefner spielen

Unterdessen ist bekannt worden, dass Jared Leto den verstorbenen "Playboy"-Gründer in einem Biopic spielen soll. Regisseur Brett Ratner hatte die Pläne dazu bereits im April angekündigt und sich die Rechte an Hugh Hefners Geschichte gesichert, berichtet der "Hollywood Reporter". Hefner selbst hatte der Koproduktion mit seiner Firma Playboy Entertainment auch zugestimmt und hätte den Film in führender Funktion mit betreuen sollen.

© imago/ZUMA Press Jared Leto soll Hugh Hefner spielen