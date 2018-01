Wer ist der Mann, der das Playboy-Erbe antritt? Cooper Hefner gibt einen privaten Einblick in sein Leben.

Am 27. September vergangenen Jahres starb der Playboy-Gründer Hugh Hefner. Sein jüngster Sohn, Cooper, möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten und sein Vermächtnis fortführen.



Doch wer ist Cooper Hefner überhaupt?

Der 26-Jährige ist Kreativchef des Playboy-Imperiums sowie Gründer und Geschäftsführer des Medienunternehmens "Hop" - Hefner Operations und Productions.

Cooper erbte gut ein Viertel des 43 Millionen Dollar-Vermögens. Seine über 75.000 Follower auf Instagram lässt er an seinem ungewöhnlichen Leben teilhaben.



Coopers Mutter Kimberley Conrad - einst "Playmate des Jahres" - heiratete Hugh Hefner in 1989. Rund zehn Jahre später trennte sich das Paar, geschieden wurde die Ehe aber erst 2010. Am 4. September 1991 kam Cooper auf die Welt. Gemeinsam mit seinem Bruder Marston wuchs er in der Playboy-Villa auf.



„Als meine Eltern zusammen waren, war alles sehr gesittet. Auf den Partys trugen alle Krawatten, wahrscheinlich, weil meine Mutter das so wollte“, sagte Cooper in einem Interview mit der „New York Post“.

Mit 21 Jahren stieg der junge Hefner in das Unternehmen seines Vaters ein - als Chief Creative Officer bei Playboy Enterprises. Wenige Jahre später verließ er das Unternehmen, nachdem man sich entschlossen hatte, keine nackten Frauen mehr im Magazin zu veröffentlichen. Seit Juli 2016 arbeitet Cooper wieder für den Playboy. Um die "Authentizität dessen, was mein Vater aufgebaut hat" wieder zurück zu erlangen, so seine Begründung.

Privat ist Cooper Hefner mit der Schauspielerin Scarlett Byrne liiert. Das Paare verlobte sich 2015.

With @scarleybyrne #NYE2018 Ein Beitrag geteilt von Cooper Hefner (@cooperbhefner) am Jan 1, 2018 um 8:55 PST