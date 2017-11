Die Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange ist frisch verliebt. Nach langjährigem Single-Dasein hat die 59-Jährige im Sommer einen neuen Partner gefunden.

"Es hat bei Frank und mir total gefunkt - wir verstehen uns großartig, haben Schmetterlinge im Bauch und sind total glücklich", sagt die 59-Jährige der Zeitschrift "Bunte". "Ja, ich bin verliebt", fügt sie hinzu.

Sie habe den 51-jährigen Diplomingenieur während ihres diesjährigen Sommerurlaubs kennengelernt. "Frank kannte mich nicht aus dem Fernsehen - er ist kein RTL-Zuschauer", sagt Schrowange, die seit ihrer Trennung von Moderatorenkollege Markus Lanz im Jahr 2006 als Single lebte. "Es ist der Hammer, was mir das Leben geschenkt hat."

Bei den ersten Treffen trug die Moderatorin noch ihre dunkle Perücke, unter der sie ihr naturgraues Haar wachsen ließ, das sie im Septemer in der RTL-Sendung "This Time Next Year" präsentierte. Als sie ihm ihr Geheimnis verriet, war sie nervös, jedoch grundlos. "Ihm hat das Ergebnis auf Anhieb richtig gut gefallen", so Schrowange.