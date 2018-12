Erstmals präsentiert News - das führende Magazin für Fakten, Menschen & Leben - eine Erlebniswelt für Gesundheit, Fitness & Leben. Von 23. bis 24. März 2019 stehen Themen wie „Fit in den Frühling“, wesentliche Fragen zur gesunden Lebensplanung, Mobilität, Reisen uvm im Fokus dieser neuen Publikums-Messe.

Zahlreiche Partner und Aussteller aus den Themen-Bereichen Bewegung, Sport, Gesundheit, Wellness, bis hin zu Leben, Reisen und Urbaner Mobilität präsentieren sich dabei mit ihren vielfältigen Angeboten für Jung & Alt. Ein interessanter Aussteller-Mix, samt interaktiven Parts wie einem Laufschuhtest, über Gesundheits-/Fitness-Checks, bis hin zu Mobilitäts- und Reise-Infoständen und einem interaktivem e-Scooter- und Hindernis-Parcours.

Die Messe geht in den Indoor- und Outdoor-Bereichen der Trabrennbahn Krieau über die Bühne und soll an jedem Tag rund 10.000 Menschen begeistern - ein attraktives Rahmenprogramm, Stars und spannende Gewinnspiele sollen dabei zusätzlicher Publikumsmagnet sein.

Neben einem klassischen Messesetting, können spezielle Angebote auch in Form eines „Try-Out“ vor Ort probiert werden. Vorträge und Kurse laden zusätzlich über das gesamte Wochenende zur „News, bewegt“ ein.

Kommunikativ wird die Veranstaltung im eigenen Medium, aber darüber hinaus auch in vielen Partner-Magazinen, Tageszeitungen in und um Wien, Hörfunk und Out of Home sehr breit beworben.

Ziel ist es, ordentlich „Wind“ rund um diese komplett neue Veranstaltung zu machen und Wien zu „Bewegen“.

News setzt sich zum Ziel, mit der Messe/Erlebniswelt „News, bewegt“ in Kombination mit dem Heft und dessen Publikationskraft, ein neuer starker Meinungsbildner für Gesundheit und Leben zu werden.