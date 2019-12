Die 10 besten Spielzeuge 2019

Schon alle Weihnachtsgeschenke für die Kleinen besorgt? Noch nicht? Dann könnte hier vielleicht etwa Passendes dabei sein. Das sind die zehn besten Spielzeuge 2019.

Jahr für Jahr kürt der deutsche Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. die zehn besten Spielzeuge. So auch heuer. Das sind die Gewinner.

Action & Reaction - Maxi Set

Die "Action & Reaction"-Reihe* der Experimentierkästen von Galileo umfasst sechs wissenschaftliche Spiele, mit denen Kinder die Prinzipien der Physik erlernen, Spielbahnen entwerfen und mit Schwerkraft, Antriebskräften und Hebeln experimentieren können. Das Spiel setzt sich aus 120 modularen Komponenten zusammen, mit denen unter Einbezug von Alltagsgegenständen individuelle Spielrouten gestaltet werden können. So werden Bücher, Couch und Küchentisch plötzlich zum Teil des Spiels, das auf unterhaltsame Weise die kindliche Kreativität und Vorstellungskraft fördert.

Alter: ab 6 Jahre

Preis: ab 28,50 Euro

Knuddelbär Cubby

Der flauschige Geselle von Hasbro hebt seine Arme, um hochgehoben zu werden, antwortet mit lustigem Bärengeplapper, wenn man mit ihm spricht, spielt Guckguck und führt hie und da sogar ein Tänzchen auf. Wenn es Zeit für eine kleine Mahlzeit ist, kann Cubby* mit seinem Fläschchen oder einem kleinen Snack gefüttert werden. Im Nachtmodus schließt der Knuddelbär seine Augen und gibt Schlafgeräusche von sich, während er sanfte Klänge abspielt.

Alter: ab 4 Jahre

Preis: ab 156 Euro

Das Verlies

Das Verlies* vom Kosmos Verlag holt das Abenteuer vom Bildschirm zurück aufs Brett. Ausgangspunkt des Spiels ist ein dunkler Kerker. Keiner der Teilnehmer kann sich aber daran erinnern, wie er hierher gekommen ist. Nun gilt es herauszufinden, wie man diesem düsteren Ort entkommen kann. Dafür müssen die Spieler diesen erst einmal erkunden, Gegenstände miteinander kombinieren und Hinweise finden. Mit ein bisschen Geschick schaffen sie es dann auch, das Geheimnis zu lüften und dem Verlies zu entfliehen.

Alter: ab 12 Jahre

Preis: ab 17,79 Euro

Newbury's Spukende Schule

Das interaktive Spieluniversum "Hidden Side" von Lego verbindet die physische mit der digitalen Welt. In der Stadt Newbury treiben Geister ihr Unwesen. So auch in Newbury's Spukender Schule*. Mithilfe der zugehörigen kostenlosen App werden die auf Augmented Reality basierenden Geister sichtbar und können schließlich eingefangen werden. Wird das physische Bauset verändert, ändert sich auch das Spiel in der App. Neue Szenarien treten ein, neue Geister auf.

Alter: ab 7 Jahre

Preis: ab 106,44 Euro

BlinkiLinkis Faultier

Es blinkt in bunten Farben, spielt Lieder zum Mitsingen und zaubert den Kindern mit seinen groovigen Tanzmoves ein Lächeln aufs Gesicht - das BlinkiLinkis Faultier* von Mattel. Wobei der Spaß am Lernen natürlich nicht zu kurz kommen darf. So vermittelt das interaktive Spielzeug Formen, Zahlen und Farben und bringt seinem kindlichen Gegenüber zudem das Alphabet und Gegenteile näher.

Alter: ab 9 Monaten

Preis: ab 29,99 Euro

Die Magische Welt der Meerjungfrauen

Unter dem Meeresspiegel liegt eine bunte, von magischen Perlen erleuchtete Welt, in der die Meermenschen zusammen mit den anderen Meeresbewohnern ein friedliches Dasein fristen. Doch der Friede ist in Gefahr. Weil der Meereskönig Segor das Licht der magischen Perlen ganz für sich allein haben will. Also rufen die Meermenschen das Prinzenpaar Finya und Florin zu Hilfe. Mit ihnen zusammen können die Kinder in die "Magische Welt der Meerjungfrauen"* abtauchen und sich auf ein spannendes Unterwasser-Abenteuer begeben.

Alter: ab 4 Jahre

Preis: ab 42,99 Euro

Dschungel-Olympiade

Während heiße Rhythmen und exotische Tiergeräusche erklingen, darf der Tiptoi-Stift aus der Hand gelegt und ausgiebig geturnt werden. Das erste Spiel der Active-Reihe, versehen mit einem extra Lautsprecher, bringt die Kinder in Bewegung. Als Affenparade haben sie eine Reihe lustiger Aufgaben zu bewältigen, wie zum Beispiel auf einem Bein balancieren oder Kniebeugen machen. Ziel der Dschungel-Olympiade* ist es, ihre tierischen Kontrahenten auszustechen. Dabei wird getanzt, gelauscht und gerätselt.

Alter: 4-7 Jahre

Preis: ab 32,12 Euro

RC Tractor

Ein ferngesteuertes Auto. Super! Doch für die Kleinen? Geht, und zwar mit dem RC Tractor* von Revellino, mit dem man sogar kuscheln kann. Das Fahrzeug ist mit weichem Plüsch überzogen, die Fernsteuerung mit nur zwei Steuerbefehlen einfach zu bedienen. Hupgeräusche gibt's auf Knopfdruck. Der abnehmbare Plüschüberzug ist bei 30 °C waschbar.

Alter: 2-5 Jahre

Preis: ab 30,01 Euro

Pony Agility Spielsets

Ob Slalom laufen, Sprungkraft trainieren oder Balance auf der Wippe halten: Ponys sind ganz besonders schlau und lieben es, spielerisch neue Kunststücke zu erlernen. Mit den vier neuen Spielsets - dem "Pony Agility Training Set"*, dem "Pony Agility Rennen"*, dem "Pony Slalom"* und dem "Pony Flattervorhang"* - haben kleine Pferdefans zusammen mit ihren vierbeinigen Lieblingen jede Menge Spaß auf dem Pony-Parcours. Die verschiedeneren Parcours- und Hinderniselemente sind modular gestaltet und lassen sich untereinander beliebig kombinieren.

Alter: 3-8 Jahre

Preis: ab 7,99 Euro

Xerion 5000 TRAC VC Traktor

Fast könnte man meinen, es gibt nichts, was der Xerion 5000 TRAC VC Traktor* von Claas nicht kann. Der Traktor rollt problemlos über Fliesen, Teppich und Parkett. Die Kabine ist rotierbar, man kann Vorderrad-, Allrad- und Hundeganglenkung einlegen und 22 LEDs sorgen für ausreichend Beleuchtung. Ach ja, und dann wäre da natürlich noch die Fernsteuerung, die per App via Bluetooh funktioniert. Für junge und junggebliebene Traktorliebhaber.

Alter: ab 6 Jahre

Preis: ab 157,99 Euro

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.