Der Eurofighter-U-Ausschuss schließt seine Pforten. Am letzten Tag wird unter anderem Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner befragt.

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss schließt am Mittwoch seine Zeugenbefragungen ab. Als Vorletzter kommt Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), der am Vormittag zu den Gegengeschäften befragt wird. Den Abschluss macht am Nachmittag Anton Schantl, Vorstand bei Magna Steyr-Fahrzeugtechnik. Der Magna-Konzern ist mit 323 Mio. Euro unter den größten Gegengeschäftspartnern.

Von den 323 Mio. Euro werden allein 272 Mio. Euro der Magna Steyr Fahrzeugtechnik zugerechnet.

Die Mandatare zogen in der Früh bereits eine erste Bilanz, einige dachten auch laut über ihre Zukunft nach.

Wegen der vorgezogenen Nationalratswahl im Oktober, die morgen im Plenum beschlossen wird, muss der U-Ausschuss seine Arbeit vorzeitig beenden. Als letzter Zeuge kommt am Nachmittag Anton Schantl, Vorstand bei Magna Steyr-Fahrzeugtechnik.

Mitterlehner "Ich weiß ja gar nicht, was ich gefragt werde"

Erster Zeuge am Mittwoch war Mitterlehner, unter dem 2012 die Anrechnung neuer Gegengeschäfte gestoppt wurde - wegen der mittlerweile angelaufenen Ermittlungen der deutschen und der österreichischen Justiz. Der frühere ÖVP-Chef selbst gab vor der Sitzung kein Statement ab: "Ich weiß ja gar nicht, was ich (im Ausschuss) gefragt werde", sagte er den Journalisten.

Die Abgeordneten zogen indes schon zu Beginn des Ausschuss-Tages Bilanz: Der Ausschuss habe etwa deutlich gemacht, dass der vom damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) 2007 abgeschlossene Vergleich zum Nachteil der Republik gewesen sei, meinte FPÖ-Mandatar Reinhard Bösch. Es habe damals einen Deal gegeben, resümierte der Noch-Grüne Peter Pilz: "Die SPÖ schluckt die Eurofighter und kriegt dafür den Bundeskanzler." Die Hauptschuld für den Schaden durch die Eurofighter liege aber bei ÖVP und FPÖ, die den Ursprungsvertrag abgeschlossen haben.

Bei den Gegengeschäften könne man nun einen "organisierten Betrug" von Unternehmen an der Republik "beweisen", kündigte Pilz abermals eine Anzeige an. Auch Ministeriumsbeamte seien involviert. Als Konsequenzen forderte Pilz eine "radikale Reform des Beschaffungswesens" und dass "Korruptionsnester" in Ministerien "ausgeräuchert werden", wie es der Abgeordnete deftig ausdrückte.

Für Michael Bernhard von den NEOS wäre es angebracht, wenn sich der heutige burgenländische Landesrat Darabos aus der Politik zurückziehen würde. Leo Steinbichler vom Team Stronach forderte, dass es keine Gegengeschäfte mehr bei "Waffengeschäften" geben soll. Beschaffungen sollten künftig ohne Lobbyisten und Gegengeschäfte stattfinden, befand auch SPÖ-Fraktionschef Otto Pendl. Er würde es begrüßen, würde in einem neuen U-Ausschuss nach der Wahl die "Urgeschichte" der Eurofighter unter Schwarz-Blau aufgearbeitet. ÖVP-Fraktionschefin Gabriele Tamandl betonte einmal mehr, dass der Darabos-Vergleich "nicht optimal" war.

Peter Pilz noch unschlüssig

Tamandl nutzte die Medienpräsenz aber auch für eine persönliche Ankündigung: Sie werde bei der Nationalratswahl nicht mehr kandidieren. 14 Jahre im Parlament seien eine lange Zeit, "es ist einmal Zeit für Neues", sie wolle sich neu orientieren. Sie bleibe aber der ÖVP "leidenschaftlich" verbunden, betonte Tamandl.

Peter Pilz hat indes noch nicht entschieden, ob er mit einer eigenen Liste bei der Wahl antreten will. Ende Juli werde er seine Entscheidung bekannt geben. Er mache keine Bewegung, es sei längst eine entstanden, findet er, die Frage sei, ob er sie politisch vertreten könne. Dass er grundsätzlich antreten wolle, sei bekannt. Offen ist auch, ob auch seine Grüne Kollegin Gabriela Moser beteiligt sein würde.