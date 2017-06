Die ATV-Sendung "Bauer sucht Frau" geht in ihre bereits 14. Staffel. Diesmal gibt es eine Neuerung. Nicht nur Bauern sind auf der Suche nach einer Frau, sondern auch zwei "Stadtmadln" nehmen ihr Schicksal in die Hand und wollen sich von einem Landwirt erobern lassen.

Mit der Neuerung, dass sich Bauern nicht nur der Damenwelt präsentieren, sondern sich auch für Frauen bewerben können, wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die "Stadtmadln" hoffen auf reichlich Liebespost, um vielleicht bald wirklich aufs Land zu ziehen und am Bauernhof des Liebsten die Heugabel zu schwingen. "Keine Ausreden mehr! Bauern, denen bisher der Mut fehlte sich selbst zu präsentieren, haben nun die Gelegenheit unsere Stadtmadln zu erobern. Liebesgott Amor wird in dieser Staffel wohl alle Hände voll zu tun haben", wird Arabella Kiesbauer in der ATV-Aussendung zitiert.

Vanessa aus Wien hat eine klare Vorstellung von ihrem Traumbauern: "Er sollte groß sein und von der Arbeit muskulöse Arme haben. Außerdem bin ich sehr tierlieb und hoffe, dass er Pferde, Kühe oder Schafe am Hof hat." Martina aus Graz verrät: "Ich bin am Land aufgewachsen, zum Arbeiten in die Stadt gezogen. Nun möchte ich wieder aufs Land und hoffe auf viele Zuschriften und eine spannende Zeit bei 'Bauer sucht Frau'."

13 Bauern suchen nach der großen Liebe

Die 13 Bauern dieser Staffel sind auf insgesamt sechs Bundesländer aufgeteilt. Drei Steirer und drei Tiroler sowie jeweils zwei Salzburger, Kärntner und Niederösterreicher, außerdem ein Vorarlberger laden die ATV-Zuschauer zu einem Rundgang über ihren Hof ein. Sie geben Einblick in ihren Alltag und kund, wen sie sich an ihrer Seite wünschen. In der letzten Staffel konnte Arabella Kiesbauer die Hälfte ihrer Bauern verkuppeln, die Latte liegt also hoch.

Das sind die Kandidaten der 14. Staffel

Die 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" startete am 31. Mai mit der ersten Vorstellungsfolge, am 7. Juni folgt die zweite. Die Bewerbungsfrist läuft bis Mitte Juli, im Sommer finden die Dreharbeiten auf den Bauernhöfen statt und ab September können die Fernsehzuseher dann mitverfolgen, wo es geknistert hat.

Interessierte Frauen können sich für die 13 Bauern bewerben, interessierte Bauern für die zwei Stadtmadln. Einfach unter atv.at/bauersuchtfrau anmelden oder an bauersuchtfrau@atv.at schreiben. Postalische Bewerbungen erreichen unter Bauer sucht Frau, Postfach 1, 1020 Wien ihr Ziel.