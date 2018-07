Promi-Blogger Perez Hilton stellt eine gewagte Behauptung auf: Sind die Baldwins scharf auf Justin Biebers Geld?

Schon vor drei Jahren waren Justin Bieber und Hailey Baldwin kurzzeitig ein Paar, nun hat es wieder gefunkt. Und zwar ordentlich. Nach nur einem Monat Beziehung machte der 24-Jährige seiner drei Jahre jüngeren Freundin einen Heiratsantrag. Und zwar am 7.7., denn das Datum hat für die religiösen jungen Leute eine starke Bedeutung.

"Du bist die Liebe meines Lebens ... Mein Herz gehört ganz und gar Dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen" schrieb der Teenieschwarm in seiner Instagram-Liebesbekundung an seine Verlobte. Für die beiden Verliebten kann es nun gar nicht schnell genug gehen, die Hochzeit soll bereits emsig geplant werden.

Auch die Familien der jungen Liebenden sind aus dem Häuschen über die Verlobung. Kein Anzeichen von "Vorsicht, ihr kennt euch doch erst ganz kurz!" - im Gegenteil. Vor allem Haileys Vater Stephen (ein jüngerer Bruder des weitaus berühmteren Alec Baldwin) ist schwer begeistert von der Verbindung. Promi-Blogger Perez Hilton hat dafür eine ganz unromantische Erklärung: Stephen Baldwin gehe es mitunter ums Geld.

Der 52-Jährige hätte zuletzt finanzielle Schwierigkeiten gehabt, das Haus der Familie, in dem Hailey aufgewachsen ist, musste verkauft werden, erklärt Perez Hilton. Seiner Meinung nach sei es gut möglich, dass die 21-Jährige ihren Eltern finanziell aushelfen muss. Und auch Schwiegersohn Justin Bieber, dessen Vermögen auf 225 Millionen Dollar geschätzt wird, käme durchaus gelegen.

Stephen Baldwin ist genau wie sein Brüder Alec, William und Daniel Schauspieler, seine Karriere ist nach erfolgreichem Start (u.a. "Geboren am 4. Juli", "Einsam Zweisam Dreisam" oder "Die üblichen Verdächtigen") aber ins Stocken geraten. Seit Jahren ist er nur noch in B-Movies zu sehen und wählt dabei gerne Projekte mit religiösem Hintergrund. Da passt Justin Bieber, der sehr eng ist mit seinem Pastor Carl Lentz, ja gut zur Familie.