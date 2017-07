Wenn die Deutschen sich aussuchen könnten, mit welchem Promi sie ein verlängertes Wochenende im Hotel verbringen, sich zu einem romantischen Dinner im Restaurant verabreden oder Cocktails an der Hotelbar trinken, gibt es einen klaren Gewinner: Guido Maria Kretschmer gewinnt noch vor Hollywood-Schnuckel Ryan Gosling. Und wer ist Ihr Favorit?

Die H-Hotels und das Bonusprogramm "Payback" haben im Rahmen einer Onlinebefragung rund 500 Kunden befragt. Die Ergebnisse zeigen: Liebling der Frauen in allen Kategorien ist Guido Maria Kretschmer. Mit Guido lästern, sich Modetipps einholen oder einfach nur über seine Erfahrungen bei "Shopping Queen" quatschen, das scheint für die weiblichen Befragten einfach verführerisch zu sein. Daher liegt Guido sowohl beim Wochenende im Hotel als auch bei der Abendbegleitung zum Dinner und den Cocktails an der Bar mit Abstand vorne.

Guido schlägt beim Hotelwochenende sogar Brad Pitt, der gerade einmal auf Platz fünf landet, sowie Hollywood-Liebling Ryan Gosling (Platz drei) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Platz sieben). Beim gemütlichen Abendessen liegt er vor Jan-Josef Liefers (Platz zwei) und Prinz William (Platz fünf) und auch bei Cocktails kann er Celebrities wie Robbie Williams (Platz zwei) und Manuel Neuer (Platz fünf) locker abhängen. Robert Geiss und Florian Silbereisen haben bei den Frauen übrigens keine Chance - sie landen in allen Kategorien auf den letzten beiden Plätzen.

Bei den Männern ändert sich die Auswahl je nach Situation: Beim Dinner darf es gern vornehm und adelig sein: Kronprinzessin Victoria von Schweden ist für den Großteil der Befragten die favorisierte Begleiterin. Sie liegt damit vor Iris Berben (Platz zwei) und Angelina Jolie (Platz vier). Das Schlusslicht bei den Damen bildet hier Taylor Swift, der die Herren der Schöpfung wohl den Posten als Abendessenbegleitung nicht zutrauen. Dafür ist sie für einen Abend an der Hotelbar beliebter - hier landet sie auf Platz fünf. Offensichtlich darf es beim Cocktailtrinken gerne etwas lockerer zugehen und so landet Lena Gercke hier auf Platz eins. An zweiter und dritter Stelle folgen Nora Tschirner und Sarah Connor. Blond ist auch die Begleitung für ein Wochenende im Hotel: Michelle Hunziker schneidet hier als Nummer eins ab und schlägt damit sowohl Lena Gercke (Platz zwei), als auch Sarah Lombardi (Platz sechs).

Eine Umfrage in Österreich wurde nicht gemacht. Daher sind nun Sie am Zug, mit welcher Promi-Dame bzw. welchem Promi-Herren würde sie gerne ein Wochenende verbringen? Ist Guido Maria Kretschmer hierzulande ebenso beliebt?

Sollte Ihr Lieblings-Promi nicht mit dabei sein, können Sie uns gerne im Kommentarfeld mitteilen, mit wem Sie gerne eine Wochenende verbringen würden.