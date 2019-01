So einen verschneiten Start in das neue Jahr hat Österreich lange nicht erlebt. Seit einer Woche versinkt Österreich unter dicken Schneedecken. Doch die Österreicher nehmen die Situation gelassen, wie diese lustigen Postings in den sozialen Netzwerken zeigen.

Der Schnee ist da. Und wie! Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die höchste Schneewarnstufe (rot) ausgegeben.

Österreicher zeigen sich begeistert

Die Folge der Schneemassen: Vom Dachstein über Totes Gebirge bis hin zum Hochschwab herrscht "sehr große" Lawinengefahr, die höchsten Warnstufe. Einzelne Ortschaften waren vorübergehend nicht mehr erreichbar, in Niederösterreich waren rund 270 Haushalte ohne Strom. Doch abseits der angespannten Lage, freuen sich die Menschen über die zahlreichen Schneemengen.

Puhh, das sieht nach Arbeit aus...

Ein Sprung vom Dach - mit sanfter Landung

Noch schnell etwas aus dem Auto holen...

Die Polizei Oberösterreich erheitert die User

Ein Bild von oben zeigt das ganze Ausmaß des Schneetreibens

Im Schnee baden? Ja, das geht.

Auch Hunde genießen die Schneemassen

