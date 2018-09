Im Wiener Prater ist am Donnerstag die 8. "Wiener Wiesn" offiziell eröffnet worden. Bis zum 14. Oktober wird auf der Kaiserwiese beim Riesenrad ein umfangreiches Programm geboten. In mehreren Zelten werden Speis, Trank und Musik kredenzt - wobei heuer neben volkstümlichen Weisen sogar rockige Klänge angekündigt wurden.

Denn am 2. Oktober werden Guns n'Roses Revolution und die AC/DC Revival Band den Gästen des Wojnar's Kaiser Zelt einheizen. Deutlich traditioneller gehen es andere Stargäste wie die Edlseer, Marc Pircher oder die jungen Zillertaler an. Versprochen werden heuer insgesamt 700 Stunden Musik in drei Festzelten.

Laut einer Aussendung der Veranstalter werden zur achten Ausgabe 350.000 Besucher erwartet. Eröffnet wurde das rustikale Mega-Event am Donnerstag mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der zum Auftakt sogar einen Traktor enterte. Gemeinsam mit Ex-Skirennläufer Hans Knauß nahm er anschließend den feierlichen Bieranstich vor.

Das Tagesprogramm der Wiener Wiesn kann bei freiem Eintritt besucht werden. Für die Abendprogramme von Mittwoch bis Samstag bzw. für Themenveranstaltungen in den Festzelten sind Party-Tickets erhältlich.

