Am 27. September geht das Wiener Wiesn-Fest in seine achte Runde. Wir liefern Ihnen die wichtigsten Fakten rund um das trachtige Event.

Wann startet die Wiener Wiesn?

Das Wiener Wiesn-Fest dauert insgesamt 18 Tage. Startschuss ist der 27. September, der letzte Veranstaltungstag ist der 14. Oktober. Das Festivalgelände ist montags bis samstags von 11.30 Uhr bis 1.00 Uhr und sonntags bis 20.00 Uhr geöffnet.

Wo genau findet das Event statt?

Wie auch die Jahre zuvor findet das Fest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater statt.

Wie viel kostet der Eintritt?

Der Eintritt für das Wiesn-Fest-Dorf, die fünf Almen und die drei Festzelte ist frei - Letzteres allerdings nur bis 18.30 Uhr. Denn dann wird hier live aufgespielt. Ticktes für die Konzerte und DJ-Lines gibt es ab 39 Euro. Hier finden Sie die Ticketpreise. Erhältlich sind die Tickets unter anderem bei Wien-Ticket unter der Telefonnummer 01 58885. Der Zutritt zu den Almen und dem Festdorf bleibt auch nach Konzertbeginn gratis.

Was erwartet den Besucher?

Neben Wein, Bier, Brezen und regionalen Spezialitäten trumpft die Wiener Wiesn mit musikalischen Schmankerln auf. Von Mittwoch bis Samstag, den 13. Oktober, wird ab 18.30 Uhr in den drei Festzelten live aufgespielt. Auftreten werden unter anderem "Die Edlseer", "Die Lauser" und "Die jungen Zillertaler" ebenso wie die Party-Bands "Dirndl Rocker", "Die Draufgänger", die "Powerkryner" und "Jambalaya". Hier finden Sie das Musikprogramm.

Abgesehen davon lockt die Wiener Wiesn heuer mit gleich drei Premieren. Im Rahmen der Kabarett-Wiesn treten Gery Seidl am 8. Oktober und die "Kernölamazonen" am 9. Oktober auf. Ticktes hierfür gibt es ab 14 Euro. Erstmals auf dem Programm steht auch Rock-die-Wiesn - heuer mit "AC/DC Revival" und "Guns´n Roses Revolution" am 2. Oktober. Und am Super-Mittwoch - der sowohl am 3. als auch am 10. Oktober stattfindet - gibt's die Abend-Tickets zu günstigeren Preisen.

Im Rahmen der Bundesländertage werden Kultur und Brauchtümer der jeweiligen Region präsentiert. Ein Genuss-Highlight findet am 2. Oktober statt, wenn sechs Wiener Winzer und Haubenkoch Robert Letz als Die Glorreichen Sieben ab 18.30 ein Menü samt Weinbegleitung zaubern. Kostenpunkt 89 Euro. Wer sich lieber gleich ein Gläschen gönnt, der ist bei der Big-Bottle-Party am 9. Oktober ab 18.30 gut aufgehoben. Für 26 Euro kommt man hier in den Genuss diverser Weinspezialitäten.

Gibt es auch ein Kinderprogramm?

Auch für die Unterhaltung der Kleinen ist gesorgt. Und zwar freitags bis sonntags jeweils von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Dann wird gebacken, gebastelt, gemalt und geschminkt. Auch eine Rätsel-Ralley steht auf dem Programm. Die Teilnahme am Kinderprogramm ist gratis.

Was muss draußen bleiben?

Selbst mitgebrachte Flaschen, Krüge und Dosen aller Art müssen, ebenso wie alkoholische Getränke, vor dem Besuch der Wiener Wiesn abgegeben werden. Ebenso wenig mit aufs Gelände genommen werden dürfen sperrige Gegenstände wie Sporttaschen und Fahrräder. Auch Tieren wird der Zutritt verweigert - einzige Ausnahme sind Blinden- oder Partnerhunde. Selbstverständlich haben auch Waffen und Gegenstände, die als solche verwendet werden können - vom Pfefferspray bis zum Regenschirm - auf der Wiener Wiesn nichts verloren.