Im Jahr 2010 nahm Sarina Nowak an Heidi Klums Castingshow "Germany's next Topmodel" teil. Die Blondine belegte in der vierten Staffel, in der auch Larissa Marolt mit dabei war, den sechsten Platz. Was treibt sie eigentlich heute?

Derzeit läuft auf ProSieben die insgesamt zwölfte Staffel von "Germany's next Topmodel". Während man sich an die Siegerinnen der ersten Jahre - unter ihnen Lena Gercke, Barbara Meier oder Sara Nuru - noch gut erinnert, verblassen die Namen der Gewinnerinnen mit der Zeit immer schneller. Wissen Sie noch auf Anhieb, wer die elfte Staffel gewonnen hat? Nein? Kleiner Tipp: Ihr Ex-Freund heißt Honey und war im Dschungelcamp.

In der vierten Staffel holte sich Sara Nuru den Titel, mit dabei waren auch auffällige Typen wie Larissa Marolt, die dank ihres Sieges bei "Austria's next Topmodel" eine Wildcard für Heidis Model-Show bekommen hatte, Tessa Bergmeier, die später "Karriere" im Reality-TV machte, oder Sarina Nowak. Die damals 16-Jährige war das Küken der Show und machte damals ihre ersten - oftmals noch ungelenken - Schritte im Model-Business.

© Getty Images/Gareth Cattermole Sarina Nowak bei der Berliner Fashion-Week im Juli 2010

Während viele ihrer GNTM-Kolleginnen inzwischen auf Moderatorin umgesattelt haben, oder überhaupt in der Versenkung verschwunden sind, ist Sarina Nowak sieben Jahre nach ihrer Teilnahme an der Show immer noch ein gefragtes Model.

» Ich wollte nicht mehr für meine Figur hungern «

Das Hungern für die Karriere hat Sarina, die bereits bei "Germany's next Topmodel" oftmals mit ihren - für ein Model - zu breiten Hüften zu kämpfen hatte, inzwischen aber aufgegeben. Heute arbeitet die 23-Jährige als Plus-Size-Model in Los Angeles und pfeift auf den Size-Zero-Wahn. "Ich wollte nicht mehr für meine Figur hungern", erklärte Sarina kürzlich gegenüber der "Bild"-Zeitung. Das Abnehmen für Shows sei für sie stets eine "Quälerei" gewesen, dass sie immer wieder Kleider bekam, die ihr nicht passten, fand sie "demütigend".

Doch diese Zeiten sind vorbei. Sarina ist inzwischen bei der renommierten Agentur "Wilhelmina", die zahlreiche Plus-Size-Models unter Vertrag hat.

𯯯#curves #curvy #wilhelminacurve #losangeles #embraceyourcurves 𯗗 Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨𯎎𯫫𯸸𥲀𯕕𯭭𯄄𯈈✨𯶶𯻻𯞞𯻻 (@sarina_nowak) am 10. Mär 2017 um 12:14 Uhr

Blickt man auf Sarinas Instagram-Profil, erblickt man auch immer wieder Bilder im Marilyn-Monroe-Stil. Die Hollywood-Ikone, die definitiv nicht Size Zero trug, gehört offenbar zu den großen Vorbildern der 23-Jährigen.

𥲀❤️𯸸✨hair by @vtgesther ❤️ make up by @erikareno_artistry ❤️ Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK✨𯎎𯫫𯸸𥲀𯕕𯭭𯄄𯈈✨𯶶𯻻𯞞𯻻 (@sarina_nowak) am 16. Dez 2016 um 12:23 Uhr

Ihre Teilnahme an "Germany's next Topmodel" sieht Sarina Nowak inwischen kritisch. "Ich würde heute nicht mehr an der Show teilnehmen, weil man dort wahrscheinlich meine Kurven nicht akzeptieren würde - und ich nicht so sein kann, wie ich mich heute fühle", meint die 23-Jährige.