Am Montag durften sich die diesjährigen "Dancing Stars"-Promis und ihre Profi-Partner erstmals beschnuppern. Für Martin Leutgeb und Alexandra Scheriau war es bloß ein kurzes Vergnügen, den der Schauspieler verletzte sich just bei der Präsentation. Ersatz ist allerdings bereits gefunden: Volker Piesczek wird Leutgebs Platz einnehmen.

Nach dem verletzungsbedingten Aus für Schauspieler Martin Leutgeb - er riss sich bei der Präsentation der Tanzpaare die Achillessehne - konnte das ORF-Redaktionsteam Volker Piesczek als prominenten Tänzer für die elfte Staffel des ORF-eins-Events gewinnen. Der Ehemann von Grünen-Chefin Eva Glawischnig, der zuletzt als Puls-4-Moderator tätig war, geht ab 31. März gemeinsam mit Profipartnerin Alexandra Scheriau an den Start. "Bei der aktuellen Show von ,The Rats Are Back‘ versucht mir mein Bandkollege Eric Papilaya das Tanzen beizubringen - und scheitert dabei kläglich. Ich hoffe, dass Alexandra Scheriau diesbezüglich erfolgreicher ist", meint Volker Piesczek über seine neue Herausforderung.

Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Wovor ich ein wenig Angst habe, sind die Kostüme." Und über seine Tanzerfahrung: "Ich war in meiner Jugend in einer Tanzschule angemeldet, habe diese aber eher nur von außen gesehen. Ich bin immer sehr daran interessiert, etwas Neues zu lernen, und freue mich schon auf die 'Dancing Stars'." Es tue ihm aber auch sehr leid für Martin Leutgeb, dem er "auf diesem Weg gute Besserung und alles Gute" wünscht.

