Fremdgehen ist wirklich keine schöne Sache. Vor allem, wenn man die eigene Frau auch noch in flagranti mit der Affäre im Bett erwischt - am Valentinstag.Das tut richtig weh. So erging es einem 28-Jährigen Deutschen.

Ein junger Mann wollte am Valentinstag in Saarbrücken seine Freundin mit Blumen überraschen. Stattdessen hat er sie mit einem Liebhaber angetroffen - das hatte Folgen.



Blumentopf als "Waffe"

Anstatt wie geplant die mitgebrachten Orchideen im Topf der 26-Jährigen zu übergeben, benutzte der Mann den Blumentopf im Schlafzimmer als Waffe und zerschlug ihn auf dem Kopf des Nebenbuhlers. Der 22-Jährige wurde dadurch "nicht unerheblich verletzt", wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Täter erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Körperverletzung. Und die Orchideen landeten im Müll.