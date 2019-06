Wer sich für ein Leben mit Hund entscheidet, muss zuvor einen Kurs absolvieren.

Hundefreunde in Wien sollten sich künftig weniger um das Wohl des besten Freundes des Menschen sorgen müssen: Wer sich für ein Leben mit Hund entscheidet, muss zuvor einen Kurs absolvieren. Das lässt zumindest die Hoffnung zu, dass die meisten Hunde zu Menschen kommen, die gelernt haben, was diese Tiere wirklich brauchen. Der Kurs dauert vier Stunden, kostet 40 Euro und informiert jene, die keine Erfahrung mit Hunden haben, über artgerechte Haltung (Information, wann und wo die Kurse stattfinden, finden Sie unter www.hunde-kunde.at). "Es geht darum, zukünftige Hundebesitzer darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt", erklärt die für Tierschutz zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Nicht nur Hundehalter wissen, dass es keineswegs reicht, seinen Gefährten mit Futter zu versorgen und ihn einmal am Tag auszuführen. Ein Hund ist ein Partner, der nicht nur versorgt werden will. Er braucht Liebe, Respekt und nimmt vor allem viel Zeit in Anspruch. Oliver Bayer, Sprecher des Wiener Tierschutzvereins in Wien-Vösendorf, begrüßt die Verordnung. Denn in diesen vier Stunden werden grundlegende Informationen über die Praxis der Hundehaltung vermittelt. Experten und Hundetrainer erklären für viele Selbstverständliches, aber dennoch oft Lebenswichtiges: etwa, weshalb ein Brustgeschirr einem Halsband vorzuziehen ist. Oder dass Hunde wie wir Menschen unter Stress leiden können, was oft zu Krankheiten des Tieres führt.



Auch erfahrenen Hundehaltern ist dieser Kurs anzuraten. Denn richtiges Verhalten kann Mensch und Tier das Leben retten.

