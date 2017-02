Tara Palmer-Tomkinson gestorben

Das frühere britische Society-Girl Tara Palmer-Tomkinson ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Thronfolger Prinz Charles, der mit Palmer-Tomkinson befreundet war, und seine Frau Camilla zeigten sich am Mittwoch erschüttert und erklärten, ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Verstorbenen.

Die Polizei erklärte, die Todesursache sei zunächst unbekannt, Palmer-Tomkinsons Tod werde jedoch nicht als verdächtig eingestuft. Bei der Prominenten war vor einem Jahr ein Gehirntumor festgestellt worden.

In den 90er-Jahren und Anfang des Jahrtausends machte Prinz Charles Patentochter mit ihrem wilden Party-Leben, auffälliger Kleidung und ihrer Kokain-Sucht regelmäßig Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren schrieb sie in Zeitungskolumnen offen über ihre Drogensucht und Gesundheitsprobleme.

Sarah Lindsell von der Stiftung The Brain Tumor erklärte, Palmer-Tomkinson habe mit ihrer Offenheit und Ehrlichkeit dazu beigetragen, die Krankheit stärker ins allgemeine Bewusstsein zu bringen.