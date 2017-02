Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Melissa McCarthy verhöhnt Trumps Sprecher

Mit bissigen Sketchen bei der Show "Saturday Night Live" hat Comedian Melissa McCarthy den Pressesprecher von US-Präsident Donald Trump aufs Korn genommen. "Ich möchte heute damit anfangen, mich in Ihrem Namen bei mir dafür zu entschuldigen, wie Sie mich die vergangenen zwei Wochen behandelt haben, und diese Entschuldigung nehme ich nicht an", sagte sie als Sprecher Sean Spicer verkleidete.

Gekonnt gab die fast nicht wiederzuerkennende McCarthy in dem achtminütigen Sketch am Samstagabend den forschen Gesprächston Spicers wieder, der mit Reportern beim täglichen Briefing des Weißen Hauses schon mehrfach aneinandergeraten ist. "Ich weiß, dass die Presse und ich einen holprigen ("rocky", Anm.) Start gehabt haben, und wenn ich 'rocky start' sage, meine ich das im Sinne des Films 'Rocky', weil ich gekommen bin, um Sie zu schlagen", rief McCarthy.

Auch die teils unwahren Darstellungen Spicers griff McCarthy auf. "Es ist keine Sperre", sagte McCarthy über die von Trump verhängte Einreise-Sperre gegen sieben Länder. "Die Einreise-Sperre ist keine Sperre, womit sie keine Sperre ist." Als ein Reporter im Sketch darauf hinwies, das Trump sein Dekret selbst als Sperre bezeichnet hatte, sagte McCarthy: "Das haben Sie gerade gesagt. Er zitiert Sie. Es sind Ihre Worte. Er verwendet Ihre Worte, wenn Sie die Worte benutzen, und benutzt sie zurück. Es ist ein zirkulärer Gebrauch des Wortes und das ist von Ihnen."

Ehe-Aus für Sky du Mont und Mirja

Nach 16-jähriger Ehe haben Sky du Mont und seine Frau Mirja die Scheidung eingereicht. "Wir werden geschieden", sagte der 69-jährige Schauspieler der deutschen Illustrierten "Das neue Blatt" laut einer Vorabmeldung vom Montag. "Wir haben alles geregelt, es verläuft alles friedlich", fügte er hinzu.

Du Mont und seine 41-jährige Frau Mirja hatten im vergangenen Sommer ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden verstehen sich laut du Mont aber weiter gut. "Mirja hat noch einen Schlüssel zu meinem Haus", sagte er. Allerdings gebe es "keine harmonischen Trennungen, auch bei uns nicht". Das Wohl der gemeinsamen Kinder stehe an erster Stelle.

Queen Elizabeth II. feiert Saphir-Jubiläum

Die britische Königin Elizabeth II., die dienstälteste Monarchin der Welt, hat am Montag ihr 65-jähriges Thronjubiläum - das Saphir-Jubiläum - begangen. Die 90-jährige Monarchin wollte den Jahrestag auf ihrem Landsitz im ostenglischen Sandringham verbringen, ein großer öffentlicher Auftritt stand nicht auf dem Programm.

Am Sonntag hatte die Queen nach dem Kirchgang lächelnd Blumen von Gratulanten entgegengenommen. Am Tower in London und an vielen anderen Orten des Vereinigten Königreichs sollten am Montag zu Ehren der Monarchin Salutschüsse abgefeuert werden. Zur Feier des Jubiläums wurde auch eine Serie Sondermünzen geprägt. Die wertvollste, eine 1.000-Pfund-Münze aus Gold, wurde für 50.000 Pfund (58.130,75 Euro) gehandelt. Die britische Post brachte eine saphirblaue Sonderbriefmarke zu Ehren der Queen heraus.

Anlässlich des Jubiläums veröffentlichte der Palast ein Foto der Queen erneut, das der Fotograf David Bailey 2014 von ihr gemacht hatte. Darauf trägt sie Saphirschmuck, den ihr Vater ihr 1947 zur Hochzeit geschenkt hatte. Elizabeth hatte den Thron 1952 nach dem frühen Tod ihres Vaters König George VI. bestiegen. Damals war sie erst 25 Jahre alt.

Angesichts ihres hohen Alters will die Queen nun ein bisschen kürzertreten. Im Dezember kündigte sie an, sie werde 25 ihrer rund 600 Schirmherrschaften bei Organisationen an andere Mitglieder der Königsfamilie abgeben. Zum Jahreswechsel sorgten sich ihre Untertanen, weil die Königin wegen einer starken Erkältung entgegen ihrer Gewohnheit weder am Weihnachtsgottesdienst noch am Neujahrsgottesdienst teilnahm. Anfang Jänner zeigte sie sich dann wieder in der Öffentlichkeit.

Fahri Yardim geht in Eltern-Auszeit

Der werdende Vater Fahri Yardim nimmt sich eine Auszeit für die Familie. "Ich mache jetzt bis Ende des Jahres eine kleine Arbeitspause, ich will Zeit für mein Kind haben", sagte der deutsche Schauspieler der "Bild"-Zeitung. "Dass ich Vater werde, ist mein größter Traum". Beenden wolle er seine Karriere deshalb aber nicht. "Ich komme natürlich wieder", versicherte der Schauspieler. Nach Angaben der Zeitung soll das Kind von Yardim und seiner Lebensgefährtin im Frühjahr zur Welt kommen.

Derzeit ist Yardim mit Christian Ulmen in der Serie "Jerks" zu sehen, der ersten Eigenproduktion des deutschen Video-Portals Maxdome. Die beiden Schauspieler verarbeiten darin ihre peinlichsten Lebensmomente. Ulmen und Yardim sind nach eigenen Angaben seit dem Kindergarten miteinander befreundet. Beide ermitteln in der ARD-Krimireihe "Tatort", jedoch in sehr verschiedenen Rollen und Teams.

Während Ulmen im Weimarer Ermittlerteam mit Nora Tschirner komisch absurde Fälle löst, steht im Hamburger "Tatort", in dem Yardim an der Seite von Til Schweiger ermittelt, eher Action im Vordergrund. Einen gemeinsamen Fall könnten sich die beiden Kindergarten-Freunde trotzdem vorstellen, verriet Ulmen der "Bild": "Ich würde mich freuen wie ein Kind, wenn Fahri einmal als Kollege aus Hamburg zu uns nach Weimar käme und uns unterstützen würde - wenn Nora mal nicht kann oder krank ist. Das wäre schön".

Ein "Hasty Pudding" für Ryan Reynolds

Ryan Reynolds hat nun eine "Hasty Pudding"-Trophäe in seiner Preissammlung. Der Deadpool"-Star nahm die ungewöhnliche Auszeichnung in Form eines Puddingtopfes auf dem Campus der Harvard-Universität entgegen. Die Theatergruppe der ehrwürdigen Uni kürte Reynolds damit zum "Mann des Jahres".

Nach alter Tradition wurde der Schauspieler bei einem Dinner veralbert. Octavia Spencer ("Hidden Figures") war Ende Jänner als "Frau des Jahres" gefeiert worden. Bei einer Parade in Cambridge wurde sie von männlichen Studenten in Drag-Queen-Kostümen mit Perücken und Glitzer-Make-Up begleitet.

Im vorigen Jahren machten Joseph Gordon-Levitt ("Inception") und Kerry Washington ("Scandal") den Spaß mit. Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Martin Scorsese, Harrison Ford, Tom Cruise, Helen Mirren, Anne Hathaway, Halle Berry und Sandra Bullock.