Der Klatsch des Tages

Sido: "Die Familie ist mir wichtiger als mein Job"

Die Hochzeit mit Ehefrau Charlotte Würdig (geb. Engelhardt) hat ihn verändert. "Ich bin ein Familienmensch", sagt der Berliner Rapper Paul "Sido" Würdig im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Wie hält er die Balance zwischen Job und Familienleben? "Ich teile mir das gut ein. Ich bin kein Workaholic. Ich arbeite gerne und bin fleißig. Aber ich nehme mir auch sehr viel Zeit für die Familie", meint der 36-Jährige. "Meinen ersten Sohn hatte ich ja schon mit 19. Ich denke eher, die Hochzeit hat mich verändert, das Haus, die Ruhe. Ich bin ein kompletter Familienmensch. Die Familie ist mir wichtiger als mein Job", so der Rapper.

© imago/VIADATA Rapper Sido auf der Bühne

In seinem neuen Film "Eine Braut kommt selten allein" spielt der 36-Jährige den vom Leben enttäuschten Hartz-IV-Empfänger Johnny. Dessen Leben ändert sich schlagartig, als er auf die attraktive Romni Sophia trifft. Die quartiert kurzerhand ihre ganze Familie aus Serbien bei ihm ein. Für Sido, der selbst Sinti-Wurzeln hat, war der Filmdreh eine "Herzensangelegenheit". Zu sehen ist das TV-Drama am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD.

Elton John trauert um seine Mutter

Popstar Elton John trauert um seine Mutter Sheila Farebrother. Er habe sie erst vor einer Woche gesehen, schrieb der britische Musiker am Montag auf Instagram. "Reise gut, Mama. Ich danke dir für alles. Ich werde dich so sehr vermissen. In Liebe, Elton." Zwischen den beiden hatte nach einem heftigen Streit jahrelang Funkstille geherrscht, sie hatten sich aber wieder versöhnt.

So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank-you for everything. I will miss you so much. Love, Elton Ein Beitrag geteilt von Elton John (@eltonjohn) am 4. Dez 2017 um 1:39 Uhr

Farebrother hatte der Zeitung "Daily Mail" berichtet, dass ihr Sohn von ihr verlangt habe, dass sie den Kontakt zu zwei ihrer ältesten Freunde abbrechen sollte. Sie seien auch am Erfolg ihres Sohnes beteiligt gewesen. Zum 90. Geburtstag seiner Mutter hatte Elton John dann wieder Verbindung aufgenommen und ihr Orchideen geschickt.

Hubert von Goisern huldigt "Tabubrecherin" Conchita

Hubert von Goisern, frischgebackener 65er und Schirmherr einer Volksliedwerk-Sing-Aktion, hat auf seiner Website und via Facebook eine Huldigung an Song-Contest-Heroin Conchita platziert und ein Foto "als Zeichen der Verbundenheit, aus meinen wilden 80er Jahren" beigefügt, das ihn sehr feminin zeigt. "In der Menschheitsgeschichte gab es zu jeder Zeit mutige Frauen und Männer, die Tabus gebrochen, verschlossene Türen geöffnet und neue Wege aufgezeigt haben. Grenzen sind nicht zuletzt auch dazu da, um überschritten zu werden. Conchita ist ein Musterbeispiel dafür in unserer Gegenwart - Keep swinging, keep singing, keep loving ...", so der Text im Wortlaut.

Erst vergangenen Donnerstag hatte Conchita gemeinsam mit der oberösterreichischen Sängerin Ina Regen eine Coverversion des Hubert-von-Goisern-Klassikers "Heast as net" auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht und sich bei von Goisern "für diesen berührenden Song, der heute relevanter und aktueller ist denn je", bedankt. Über 140.000 Mal wurde das Video bisher aufgerufen.

Lindsey Vonn macht sich Sorgen um die USA

US-Skistar Lindsey Vonn ist in Sorge um ihr Heimatland. "Es ist der Wahnsinn, was passiert, in Washington, in Hollywood, das ganze Land lebt im Chaos. Nachrichten kann ich schon gar nicht mehr schauen, es wird nur noch schlimmer", sagte die erfolgreichste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".

© APA/EXPA/SM Lindsey Vonn

So lange Donald Trump Präsident ist, will Vonn auch nicht mehr ins Weiße Haus kommen. "Bislang habe ich keine Einladung gekriegt. Ich würde eine solche aber sicher auch nicht annehmen", betonte die 33-Jährige. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte Vonn in dessen Amtszeit besucht.

Anke Engelke mag ihren Beruf noch immer

Die deutsche Schauspielerin Anke Engelke ist auch nach fast vier Jahrzehnten Feuer und Flamme für ihren Job auf der Bühne und vor der Kamera. "Ich habe natürlich großes Glück, dass ich so einen schönen Beruf habe und mir auch aussuchen kann, was ich machen möchte. Ich bin da auch wahnsinnig demütig bei dem ganzen Gedöns", sagt die 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Ich möchte alles machen, was mir so viel Spaß macht und mich so sehr interessiert, dass es auch anderen was bringt. Das nur für mich zu machen, finde ich relativ blöd. Ich mag teilen, ich bin ein totaler Teiler." Aktuell dreht sie mit Maria Schrader und Sylvester Groth "Deutschland 86" für Amazon Prime Video - eine Spionageserie, angelegt in DDR-Zeiten. "Ein ernstes Thema. Eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten und der tatsächlichen Stasi-Historie basiert."

© APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene Anke Engelke

Sie spiele eine "für die kommerzielle Ausrichtung der DDR zuständige Lady", schildert Engelke. "Mit der Rolle bin ich auch nicht weit weg von meinem Interesse an Vermittlung, denn das ist Geschichtsvermittlung." Zudem ist sie in der WDR-Reportage "Sowas wie Angst" am 14. Dezember zu sehen. Neben Filmen werde sie auch weiter Comedy machen, als Moderatorin und Synchronsprecherin arbeiten. Schon als 13-Jährige hatte sie Kindersendungen moderiert. Die dreifache Mutter sieht sich als "jemand, der sich gern verkleidet und im Spielen gerne jemand anders ist". Privat führe sie "kein lautes Rote-Teppich-Leben, sondern ein sehr unspektakuläres, unglamouröses Leben".