Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Timberlake ltritt wieder bei Super Bowl auf

Justin Timberlake wird in der Halbzeit-Show der Super Bowl im kommenden Jahr auftreten. Der 36-Jährige veröffentlichte am Sonntag ein Video auf seinem Twitter-Account, in dem er sich gemeinsam mit US-Komiker Jimmy Fallon über seine bevorstehende Show freut. "Ich habe die Halbzeit", schrieb er. Zeitgleich bestätigte die US-amerikanische Football-Liga NFL ihn als Hauptkünstler beim Finale am 4. Februar 2018 in Minnesota.

Der Auftritt findet 14 Jahre nach dem letzten Auftritt Timberlakes bei der Super Bowl statt. Damals sorgte er gemeinsam mit der Sängerin Janet Jackson für einen Skandal: Am Ende ihrer Show riss Timberlake einen Teil des Oberteils Jacksons ab - und entblößte ihre Brustwarze. US-Medien betitelten den Vorfall als "Nipplegate", die Musiker sprachen von einem defekten Kostüm Jacksons.

© imago/icon SMI Justin Timberlake und Janet Jackson beim Super Bowl 2004

Seitdem wird die Super Bowl mit einer Verzögerung von fünf Sekunden ausgestrahlt, um bei möglichen Pannen eine Übertragung zu verhindern.

Romys Tochter erwartet ihr erstes Kind

Darüber würde sich Romy Schneider bestimmt freuen: Ihre Tochter Sarah Biasini ist im fünften Monat schwanger, für die 40-jährige Schauspielerin und ihren Freund Gil Lefeuvre ist es das erste Kind.

© www.PPS.at Sarah Biasini

Sarah Biasini stammt aus Romy Schneiders zweiter Ehe mit ihrem Privatsekretär Daniel Biasini. Sie war erst vier Jahre alt, als ihre Mutter im Alter von nur 43 Jahren starb. Zehn Monate zuvor starb Sarahs 14-jähriger Bruder Daniel beim Sturz auf einen Gitterzaun.

Bonnie Tyler fühlt sich dank Botox wie 40

Die britische Rockröhre Bonnie Tyler macht sich wegen ihres Alters nicht verrückt. Der "Bild"-Zeitung vom Montag sagte sie, sie sei zwar 66 Jahre alt, fühle sich aber wie 40. "Dank Botox, zweimal im Jahr, in Stirn und Krähenfüße."

© imago/DeFodi Bonnie Tyler

Über ihre Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen vor einigen Jahren sagte Tyler, sie habe zu dem Musikproduzenten nicht mehr wirklich Kontakt. "Ich weiß, dass ihn bei euch viele hassen - ich weiß aber auch, dass er auf dem Weg zur Bank darüber lacht", fügte die Sängerin mit Blick auf Bohlens Einkommen hinzu.

"Fack Ju Göhte 3" feierte Weltpremiere in München

Weltpremiere für den dritten und letzten Teil einer Kult-Komödie: Die Stars von "Fack Ju Göhte 3" haben sich am Sonntagabend in München von zahlreichen kreischenden Teenie-Fans feiern lassen. "Angeschrien zu werden ist eigentlich nicht so geil - aber in diesem Fall ist es ja positiv", sagte Hauptdarsteller Elyas M'Barek, der Autogramme gab und für Selfies mit Fans posierte. "Aber irgendwie gewöhnt man sich dran, man merkt das gar nicht mehr", sagte M'Barek, Sohn einer Österreicherin und eines Tunesiers.

© imago/Spöttel Picture Der Cast von "Fack Ju Göhte 3"

Auf das Ende seiner Rolle als Ex-Häftling Zeki Müller, der als Lehrer mit ungewöhnlichen Unterrichtsmethoden die Herzen seiner Schüler gewinnt, schaue er auch mit Wehmut. "Aber die Freude und der Stolz überwiegt, dass man das überhaupt machen durfte", sagte der Frauenschwarm. Im letzten Teil steuert er mit seiner Chaosklasse auf die Matura zu. Die Schulbank in dem Film drücken unter anderem wieder Jella Haase in der Rolle der Chantal und Max von der Groeben als Danger. Neu im Team der Goethe-Gesamtschule ist Sandra Hüller als Lehrerin, die das Kollegium aufmischt.

Shakira dachte schon an Karrierende

Die kolumbianische Popsängerin Shakira hat bereits mit dem Karriereende geliebäugelt. "Ich litt unter einer Schreibblockade", sagte die 40-Jährige der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag". Zudem hätten sie im Aufnahmestudio Schuldgefühle geplagt. "Ich fragte mich dann immer, wie ich das alles mit der Erziehung meiner Kinder vereinbaren könnte. Eine Zeit lang dachte ich: Ich höre auf."

© Getty Images/David Ramos Shakira und Gerard Piqué

Ihr Freund, Fußballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona, habe sie aber zum Weitermachen motiviert: "Er sagte mir, dass ich mit der Musik ja immer noch aufhören könnte, wenn ich wirklich den Eindruck hätte, nichts mehr zu sagen zu haben. Er sagte mir auch, dass dieser Moment aber noch nicht gekommen sei." Shakira ("Whenever, Wherever") ist gerade mit ihre "El Dorado World Tour" unterwegs.

Ireen Sheer im Mallorca-Urlaub bestohlen

Schlagersängerin Ireen Sheer ist in ihrem Mallorca-Urlaub bestohlen worden. Sie habe nur kurz ihr Hotelzimmer verlassen, um an der Rezeption einen fehlenden Safe-Schlüssel einzufordern, sagte die 68-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Als ich zurückkam, war mein Schmuckbeutel weg." Dafür sei ein Obstkorb und eine billige Flasche Sekt auf dem Tisch gestanden.

© imago/APress Irene Sheer

"Offenbar haben sich die Diebe als Zimmerkellner getarnt. Auf jeden Fall hatten sie einen Schlüssel zum Zimmer." Der ideelle Verlust sei schlimm: "Es hängen so viele Erinnerungen dran." Laut "Bild" beträgt der Wert des Schmucks 30.000 Euro.