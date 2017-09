Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Kristen Stewart liebt "einfach gute Menschen"

Hollywoodstar Kristen Stewart findet es verrückt, einen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu machen. "Ich liebe einfach gute Menschen. Einen Unterschied zu machen, ist verrückt", sagte die 27-Jährige, die nach mehreren Beziehungen mit Männern derzeit mit dem Model Stella Maxwell liiert ist, in einem Interview. Sie würde auch wieder Männer daten, sagte sie dem in München erscheinenden Magazin "Harper's Bazaar". Aber es gebe "dieses unausgesprochene Verständnis zwischen Frauen".

Die Schauspielerin war zuvor unter anderem mit "Twilight"-Partner Robert Pattinson zusammen. Außerdem fühle sie sich deutlich weiblicher, seitdem sie ihre langen Haare abrasiert habe, sagte Stewart weiter. "Haare werden doch immer noch als ultimatives Merkmal der Weiblichkeit gehandelt. Man denkt, ohne Haare sieht man hart aus, aber tatsächlich habe ich mich noch nie so weiblich gefühlt."

Lady Gaga sagt Europa-Konzerte ab

US-Popdiva Lady Gaga hat die Europa-Konzerte ihrer "Joanne"-Welttournee abgesagt. Wie Veranstalter Live Nation am Montag mitteilte, kann sie wegen starker Schmerzen derzeit nicht ihr Bühnenprogramm performen. Die sechswöchige Etappe sollte am Donnerstag (21.9.) in Barcelona beginnen und mit einem Konzert Ende Oktober in Köln abschließen. Die Termine sollen nun Anfang 2018 nachgeholt werden.

Lady Gaga war am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, sie musste deshalb bereits ihr Konzert in Rio de Janeiro absagen. "Es ist nicht bloß Hüftschmerz oder Abnutzung durch die Tour", schrieb die 31-Jährige auf Twitter. Bereits vor zwei Wochen hatte Lady Gaga eine Pause angekündigt. Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit zur Heilung nutzen, sagte sie auf dem Toronto International Film Festival, wo sie eine Dokumentation über sich vorstellte. Bereits in früheren Interviews hatte sie erklärt, dass sie an Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leide.

Anastacia hatte Zweifel vor Comeback

Die amerikanische Pop-Sängerin Anastacia hat vor ihrem Comeback Zweifel gehabt, wie das Publikum sie aufnehmen wird. "Ich war mir nie sicher, ob ich wieder zurückkommen kann nach meinen Krankheiten und Problemen, die ich hatte. Es gibt so viele neue Künstler heute", sagte die 48-Jährige dem Sender hr3 nach einer Mitteilung vom Samstag. Anastacia war zwei Mal an Brustkrebs erkrankt.

Dass sie weitermachen wolle, habe allerdings nie infrage gestanden: "Natürlich willst du zurückkommen, wenn du ein Künstler bist. Du willst deinen Traum leben." Inzwischen sei sie auch wieder obenauf: "Ich habe mich lange Zeit nicht mehr so gut gefühlt und bin wieder zurück auf dem "Anastacia-Zug". Es fühlt sich wieder an wie zu Beginn meiner Karriere", sagte die Sängerin, kurz vor ihrem 49. Geburtstag am Sonntag (17. September).