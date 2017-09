Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Liebescomeback bei Leo und Toni?

Zuletzt hieß es, das Model Elizabeth Turner sei die Neue an der Seite von Leonardo DiCaprio. Nun wurde der Schauspieler aber plötzlich wieder zusammen mit seiner Ex-Freundin Toni Garrn gesichtet. Ist der Hollywoodstar etwa wieder mit diesem Model zusammen?





Große Liebe dank Feuer

Oscar-Preisträgerin Kate Winslet hat ihren Ehemann Ned Rocknroll auf der Flucht vor einem Hausbrand kennengelernt. Winslet war mit ihren Kindern Mia und Joe im Urlaub zu Gast auf Necker Island, der Privatinsel von Milliardär Richard Branson, erzählte die Schauspielerin dem Magazin "Entertainment Tonight". In einer Villa war ein Feuer ausgebrochen, die Urlauber verließen das Haus.

© Getty Images/AFP Kate Winslet und Ned Rocknroll

Rocknroll, ein Neffe Bransons, sei der einzige Mann mit einer Stirnlampe und Schuhen gewesen. "Also habe ich ihn geheiratet", so Winslet. "Ich dachte mir: "Ich nehme den Typen mit der Stirnlampe"". Sie selbst habe nur ihre Kinder, ihren Reisepass und einen BH mitgenommen. Auch in ihrem neuen Film "Zwischen zwei Leben" ist Winslet in einer brenzligen Situation: An der Seite des britischen Schauspielers Idris Elba spielt sie die Überlebende eines Flugzeugabsturzes in einem abgelegenen Bergmassiv.

Es gibt wieder "Amore"

Die Wiener Erfolgsband Wanda bringt am 6. Oktober mit "Niente" ein neues Album in die Läden. Für Fans der Gruppe gibt es aber noch einen weiteren Grund zur Freude, gehen Marco Michael Wanda und Co doch 2018 auf Tour. Am 7. April steht ein Auftritt in der Wiener Stadthalle an, am 14. April im Congress Innsbruck und am 19. Mai auf den Grazer Kasematten.

© APA/HERBERT P. OCZERET Marco Michael Wanda

Insgesamt umfasst die Konzertreise des Quintetts 17 Shows in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorverkauf für die Österreichtermine beginnt am morgigen Dienstag um 10 Uhr. Wanda haben in den vergangenen Jahren mit Songs wie "Bologna" oder "1,2,3,4" und den dazugehörigen Alben "Amore" und "Bussi" im In- wie Ausland Charterfolge gefeiert. Gemeinsam mit Bilderbuch gehören sie zur Speerspitze aktueller heimischer Popmusik.

Lizz Görgl tritt als Sängerin auf

Ihr zu Ehren ist sie bereits zwei Mal gespielt worden, nun tritt Elisabeth "Lizz" Görgl selbst als Sängerin der Bundeshymne auf. Und zwar bei der Eröffnung des Heimspiels im Tennis-Davis-Cup zwischen Österreich und Rumänien am kommenden Freitag auf der Anlage des UTC Wels. "Es ist eine große Ehre für mich, dass ich gefragt worden bin, die Hymne zu singen", sagte die ehemalige Skirennläuferin. Die 36-jährige Doppel-Weltmeisterin von 2011 und zweifache Olympia-Medaillengewinnerin hatte vergangenen Juni ihren Rücktritt nach fast 400 Weltcuprennen (7 Siege) unter großen Emotionen in Wien verkündet. Neben dem Skirennlauf hatte die multitalentierte Steirerin auch Singen stets als große Leidenschaft gepflegt.

© APA/SARAH KVECH Lizz Görgl singt bei ihrer Abschieds-PK

Bei der Eröffnungszeremonie 2011 etwa sang sie in Garmisch-Partenkirchen den offiziellen WM-Song und gewann am nächsten Tag im Super-G ihr erstes WM-Gold. "Jetzt werden Erinnerungen wach an die WM 2011, als die Hymne für mich gespielt worden ist. Ein unbeschreibliches Gefühl, das man nie vergisst", freute sich Görgl schon auf Freitag. Die mit dem Musiker Chris Harras liierte Ex-Rennläuferin produziert mittlerweile Musik-CD's und wird nach der Hymne auch ihren neuen Song "It`s Up to You" präsentieren. Am Samstagabend steigt dann in Salzburg in privatem Rahmen Görgls große Abschiedsparty.