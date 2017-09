Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Hugh Jackman setzt in der Ehe auf einfache Regeln

Der australische Schauspieler Hugh Jackman setzt in der Ehe mit seiner Frau Deborra-Lee Furness auf klare Abmachungen. Das Geheimnis der Beziehung beruhe "auf zwei einfachen Regeln, die wir früh beschlossen haben", sagte der 48-Jährige dem "ZEITmagazin MANN". "Wir haben nie gleichzeitig Dreharbeiten - und wir sind nie länger als zwei Wochen am Stück voneinander getrennt.

Goodbye Summer Ein Beitrag geteilt von Hugh Jackman (@thehughjackman) am 4. Sep 2017 um 4:38 Uhr

Seine Frau sei für ihn gleichzeitig auch "meine beste Freundin", sagte Jackman. "Klar, sie ist sexy, aber entscheidend sind ihre Herzlichkeit, ihr Humor und ihr Mut - als ich früh in meiner Karriere an mir gezweifelt habe, glaubte sie an mich."

Magazin wegen Oben-ohne-Fotos von Herzogin Kate verurteilt

Die französische Justiz hat das Klatschmagazin "Closer" wegen Oben-ohne-Fotos der britischen Herzogin Kate verurteilt. Das Strafgericht der Pariser Vorstadt Nanterre sprach der 35-Jährigen und ihrem Ehemann Prinz William am Dienstag 100.000 Euro Schadenersatz zu.

Herzogin Kate

Die Veröffentlichung der Paparazzi-Fotos der barbusigen Kate hatte vor fünf Jahren für Aufsehen gesorgt und das Königshaus empört.

Pizza statt Konzert für Gaga-Fans

Lady Gaga hat wegen Krankheit ein Konzert im kanadischen Montreal abgesagt und für ihre Fans als Entschädigung Pizza bestellt. "Es könnte mich nicht niedergeschlagener machen, dass ich heute Abend nicht auftreten kann", schrieb die Sängerin per Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Auftritt im strömenden Regen in New York vor einigen Tagen habe sie erkranken lassen.

I'm sending free 𯕕 to any monsters outside my hotel The William Gray Montréal 𯭭. I love u so much & I'm so sorry u are the most loyal fans. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 4. September 2017

Als Entschädigung bestelle und bezahle sie für alle Fans vor ihrem Hotel Pizza, teilte Lady Gaga mit. Einen neuen Termin für das Konzert gab es zunächst noch nicht. Die Musikerin ist derzeit auf Welttournee, bis Dezember stehen dutzende Auftritte auf dem Programm.

US-Stars gratulierten Beyonce mit Foto-Aktion zum Geburtstag

Zum 36. Geburtstag von US-Popstar Beyonce Knowles haben sich zahlreiche US-Stars in einem berühmten Look der Sängerin ablichten lassen. Auf Knowles' Homepage erschien zu deren Geburtstag am Montag eine Galerie, in der unter anderem ihre frühere Destiny's-Child-Bandkollegin Kelly Rowland, die frühere US-First-Lady Michelle Obama und Tennis-Star Serena Williams zu sehen sind. Sie alle tragen im Beyonce-Stil einen großen schwarzen Hut, der das halbe Gesicht verdeckt, zwei geflochtene Zöpfe, dunklen Lippenstift und zahlreiche Halsketten. Das Outfit stammt aus dem Video zum Hit "Formation" von 2016, das der Sängerin eine Nominierung für den Grammy einbrachte.

Beyonce

Über der Galerie steht "Happy Birthday Beyonce - von deiner Familie und deinen Freunden", darunter wird zu Spenden für die Opfer von Tropensturm "Harvey" aufgerufen. Beyonce Knowles ist am 4. September 1981 in Houston zur Welt gekommen - der Stadt, die der tagelange Sturm besonders heftig traf. Ihren Geburtstag verbrachte Beyonce jedoch auf dem Made in America Festival in Philadelphia. Ehemann Jay Z zog es vor, nicht an der Foto-Aktion teilzunehmen und überraschte das Geburtstagskind in Philadelphia mit einem Ständchen, bei dem tausende Besucher des Festivals mitsangen.

George & Amal wollten keine "dummen Namen" für Twins

Die Zwillinge von George Clooney (56) und seiner Ehefrau Amal (39) zeigen nach Aussagen des Papas schon mit knapp drei Monaten Charakter. "Sie haben auf Anhieb ihre eigene Persönlichkeit entwickelt", sagte der Schauspieler und Regisseur dem US-Magazin "ET". Sohn Alexander scheint recht genügsam zu sein: "Er ist ein Elch! Er sitzt nur und isst." Aber der Bub sei auch ein Draufgänger. "Er ist schon ein Gangster." Tochter Ella sei hingegen die Vornehme der beiden. "Sie ist sehr elegant", so der Schauspieler. "Sie sieht Gott sei Dank aus wie Amal."

Amal und George Clooney

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney hatte die Zwillinge Anfang Juni zur Welt gebracht. In dem Interview erzählt Clooney auch, wie es zu den für Hollywood-Verhältnisse recht normalen Namen Ella und Alexander kam. Amal habe "keine wirklich dummen Namen" für ihre Kinder haben wollen, sondern klassische. Die Kinder würden ohnehin viel Aufmerksamkeit bekommen, daher habe man gewollt, dass wenigstens die Namen normal sind. Vorbilder hätten er und Amal dabei nicht im Kopf gehabt. "Es waren nicht Alexander der Große und Ella Fitzgerald."

Prince Jackson kann weder singen noch tanzen

Der King of Pop Michael Jackson hat seinem erstgeborenen Sohn Prince Jackson viel vererbt - doch seine größten Talente gehören nicht dazu. "Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann gar nichts davon", sagte der 20-Jährige am Montag in der britischen TV-Show "This Morning". "Ich habe es versucht und es ist peinlich - wir können nicht darüber reden", sagte Jackson lachend. Das wahre Vermächtnis seines Vaters sieht der Sohnemann aber ohnehin nicht in Gesang und Tanz. "Die Musik war Kunst und er hat es definitiv genossen, diese Musik zu machen", erinnert sich Jackson. "Aber er nutzte die Musik als Plattform, um seine eigentliche Botschaft zu vermitteln und die war, die Welt zu heilen und Menschen zu helfen."

Prince Jackson

Diese Tradition will Prince fortsetzen und setzt sich in Los Angeles für eine Organisation ein, die gegen Hunger, Obdachlosigkeit und Kindesmissbrauch kämpft. Beruflich hat sich der junge Jackson trotz seiner Gesangs- und Tanzschwäche der Musikindustrie angeschlossen. Vater Michael war schließlich nicht nur fürs Singen und Tanzen berühmt, sondern auch für seine spektakulären Musikvideos. Obwohl Michael die seinen Kindern nur ungern zeigte, begeisterten sie Prince offenbar nachhaltig: Seit 2016 produziert er selbst Musikvideos in seiner eigenen Produktionsfirma - King's Son Productions.

Mark Zuckerberg postet süßes Pic mit Baby

Mark Zuckerberg zeigt sich mit einem Kuschelfoto von seiner neugeborenen Tochter August als stolzer Vater. "Baby-Kuscheln ist das Beste", titulierte er ein Foto auf seiner Facebook-Seite, auf dem er das kleine Mädchen im Arm hält und sich beide anschauen. Der Eintrag brachte es am Wochenende auf mehr als eine Million Likes.

Die Ankunft der zweiten Tochter hatten Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan (32) am 28. August mit einem Familienfoto verkündet. Das Bild, auf dem auch die einjährige Maxima ("Max) zu sehen ist, hat inzwischen mehr als 2,4 Millionen Likes erhalten. In einem Brief an August schrieben die Eltern, sie solle vor allem ihre Kindheit genießen, nach draußen gehen und spielen, an Blumen riechen und herumlaufen. Als Eltern wollten sie alles dafür tun, die Welt für alle Kinder zu einem besseren Ort zu machen.

Angelina Jolie plant Rückkehr vor die Kamera

Schauspielerin Angelina Jolie will nach einem Jahr Auszeit bald wieder vor die Kamera zurückkehren. "Ich habe jetzt mehr als ein Jahr freigenommen, wegen meiner familiären Situation, um mich um meine Kinder zu kümmern", sagte die 42-Jährige dem US-Magazin "The Hollywood Reporter". Sie hoffe, in den kommenden Monaten wieder zu arbeiten. "Wenn ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit für mich ist, wieder zu arbeiten, kann ich wieder arbeiten", sagt die Schauspielerin.

Angelina Jolie

Ihre nächste Rolle spiele sie höchstwahrscheinlich in der Fortsetzung von "Maleficent". "Ich freue mich darauf", sagte Jolie. Außerdem lägen ihr verschiedene Angebote vor, etwa ein Drehbuch namens "Cleopatra". Es gebe viele verschiedene Angebote, sie habe aber noch nichts zugesagt. Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit hatte Jolie vor einem Jahr die Scheidung von Schauspieler-Kollege Brad Pitt (53) eingereicht. Zuletzt hatte sie bei dem Kriegsdrama "First They Killed My Father" Regie geführt, der Film ist ab September bei Netflix zu sehen.