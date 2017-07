Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Kate Beckinsales Stalker festgenommen

Auf einer Comic-Con-Filmmesse in Florida ist ein 45-jähriger Mann festgenommen worden, der monatelang die britische Schauspielerin Kate Beckinsale gestalkt hat. Der Mann habe "eine irrationale Obsession mit dem Opfer und reiste durch das ganze Land, um es zu belästigen", teilte die US-Polizei in Tampa Bay mit.

© www.PPS.at Kate Beckinsale kann aufatmen.

Der 45-Jährige habe der Schauspielerin öfter aufgelauert, sie einmal am Rücken berührt und gedroht, sie zu erstechen. Laut US-Medienberichten vom Sonntag wollte Beckinsale am Samstag auf einer Podiumsdiskussion auf der Messe erscheinen. Ihre Teilnahme habe sich aber verzögert, weil sie nach der Festnahme einen Bericht bei der Polizei abgegeben habe, berichtete etwa das Portal "TMZ".

Nicole Kidman hat Dramen satt

Nicole Kidman wünscht sich, in einer Komödie mitspielen zu können. "Ich bekomme immer nur Dramen angeboten", klagte die gebürtige Australierin vor der amerikanischen Vereinigung der Fernsehkritiker (TCA) in Miami. Laut CNN erklärte die 50-Jährige bei einer TCA-Podiumsdiskussion, "an diesem Punkt in meinem Leben für alles offen" zu sein.

© REUTERS/Stephane Mahe Nicole Kidman will auch mal lustig sein.

Selbst wenn es mal schief gehen sollte - sie habe gelernt, sich wieder aufzurappeln und weiterzumachen. "Würde ich gern mehr für das Fernsehen arbeiten? Absolut", bekräftigte die Oscar-Preisträgerin ("The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit"). Kidman war kürzlich für ihre Darstellung in der HBO-Miniserie "Big Little Lies" für einen Emmy-Preis nominiert worden. Die ersten Episoden der Geschichte von drei Müttern mit jungen Kindern sind seit einiger Zeit im deutschen Fernsehen bei Sky Atlantic HD zu sehen.

Stephen Kings Sohn verschwieg lange seine wahre Identität

Der Schriftsteller Joe Hill hat lange verschwiegen, dass er der Sohn von Stephen King ist. "Ich empfand es eher als Belastung und nicht als Vorteil, Sohn eines weltberühmten Schriftstellers zu sein", sagte er der "Welt am Sonntag". Joe Hill ist das Pseudonym von Joseph Hillstrom King. Er habe gewollt, dass sein Werk wegen seines Talents veröffentlicht würden, nicht wegen des berühmten Vaters.

© imago/ZUMA Press Schriftsteller Joe Hill

"Nicht mal mein Literaturagent wusste, wer meine Eltern waren. Ich habe das Geheimnis ein Jahrzehnt lang bewahrt." Inzwischen wurde Hill mehrfach für seine Texte ausgezeichnet. "Ich bin nicht wie mein Vater. Ich habe nicht sein Talent, bin nicht so produktiv wie er", sagte er der Zeitung.