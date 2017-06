Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Turbulenzen bei Jennifer Lawrence

Hollywoodstar Jennifer Lawrence hat US-Medienberichten zufolge die außerplanmäßige Landung eines Privatjets nach einem Triebwerksausfall unversehrt überstanden. Bei dem Flugzeug, das in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gestartet war, sei in einer Höhe von 31.000 Fuß (umgerechnet 9.500 Meter) ein Triebwerk ausgefallen, berichteten mehrere US-Medien. Daher sei der Flug nach Buffalo im Bundesstaat New York umgeleitet worden. Als die Piloten zur Landung ansetzten, sei auch das zweite Triebwerk ausgefallen. Das Flugzeug habe dennoch sicher landen können. An Bord seien zwei Besatzungsmitglieder und zwei Passagiere gewesen.

© imago/SKATA Kürzlich war Jennifer Lawrence für Dreharbeiten in Wien

Ein Sprecher der Oscarpreisträgerin bestätigte mehreren US-Medien, Lawrence sei an Bord der Maschine gewesen und es gehe ihr gut. Die Luftaufsichtsbehörde FAA veröffentliche ein Statement, in dem sie einen Zwischenfall mit einer Hawker Beechcraft B40 bestätigte. Sie kündigte eine Untersuchung an.

Katy Perry sprach über Zerrissenheit

US-Sängerin Katy Perry hat über die Zerrissenheit zwischen dem Leben als schillernder Popstar und ihrem "authentischen Ich" Katheryn Hudson gesprochen. "Ich möchte so gerne Katheryn sein, dass ich manchmal nicht einmal mehr wie Katy Perry aussehen möchte", sagte sie unter Tränen mit Blick auf den Kurzhaarschnitt, den sie sich inzwischen zugelegt hat. Die 32-Jährige äußerte sich am Wochenende im Gespräch mit dem TV-Therapeuten Siri Singh ("The Therapist") im Rahmen eines Livestreaming-Events, bei dem ihre Fans sie über vier Tage begleiten können. Dabei geht es um die Promotion für ihr neues Album "Witness", das seit Freitag erhältlich ist.

© www.photopress.at Katy Perry knuddelt nach der aufwühlenden Therapie-Session ihr Hündchen Nugget

Katy Perry sei eine Kunstfigur, so die Sängerin - hübsch, stark, erfolgreich. Ihr eigentliches Ich sei viel verletzlicher, als sie öffentlich zeige. Sie sprach über sehr Persönliches: "Ich bin seit fünf Jahren in Therapie und es hat mein Leben verändert." Zu sehen war in "Katy Perry - Witness World Wide" schon, wie sie Yoga machte, eine Dinnerparty gab und schlief. Höhepunkt sollte ein live übertragenes Konzert sein, dass sie am Montag (Ortszeit) geben wollte. 2018 führt die Tournee von Kate Perry auch wieder nach Österreich. Der Popstar tritt am 4. Juni 2018 in der Wiener Stadthalle auf.

Sarah Lombardi bei "Curvy Supermodel"

Ab 17. Juli geht "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" bei RTL II in die zweite Runde. Direkt im Anschluss präsentiert Sarah Lombardi in "Curvy Supermodel - Das Magazin" Backstage-Storys und exklusive Einblicke in das Leben der Kandidatinnen auf ihrem Weg ins Modelbusiness.

© RTL II Sarah Lombardi

In drei Episoden begleitet sie den Modelnachwuchs durch alle Höhen und Tiefen. Darüber hinaus sind unter anderem Erfahrungsberichte von ehemaligen Kandidatinnen zu sehen, die mittlerweile erfolgreich als Curvy Model arbeiten.

Private Trauerfeier für Roger Moore in Monaco

Zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Roger Moore haben Freunde und Angehörige in einem Trauergottesdienst das Leben des James-Bond-Stars gewürdigt. "Gestern haben wir in einem schönen Gottesdienst Abschied genommen und ein wundervolles Leben gefeiert", schrieb Moores Manager Gareth Owen am Sonntag auf dem Twitter-Account des Briten.

Yesterday we said our goodbyes in a beautiful service and celebrated a wonderful life. (Gareth) pic.twitter.com/zAisGbvf6M — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 11. Juni 2017

Moore, der den Agenten 007 so lange wie bisher kein anderer gespielt hat, war am 23. Mai im Alter von 89 Jahren in der Schweiz gestorben. Er war krebskrank. Owen postete ein Bild des Gottesdienst-Programms, auf dem Moore zu sehen war. "Die Feier eines Lebens" stand über dem Foto. Der Nachrichtenagentur PA zufolge fand die private Trauerfeier am Samstagvormittag in der anglikanischen Kirche Saint Paul's in Monte-Carlo statt, einem Stadtteil Monacos.

"Goldenes Schlitzohr" für Liefers und Prahl

Die Schauspieler Jan Josef Liefers und Axel Prahl sind Preisträger des "Goldenen Schlitzohrs 2017". Die beliebten WDR-"Tatort"-Ermittler haben die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung des Vereins "Internationaler Club der Schlitzohren" (Mülheim/Ruhr) am Samstagabend auf einem Benefiz-Event vor 400 Zuschauern in der Hamburger "Fabrik" entgegen genommen. In ihrer Dankesrede erklärten beide, dass sie 10.000 Euro des satzungsgemäß Kindern in Not zugedachten Preisgelds einer musiktherapeutischen Einrichtung an der Berliner Charité spenden wollen.

© imago/Future Image Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Dabei sagte Prahl, von dieser Idee sei der Comedian und Arzt Eckart von Hirschhausen (ARD-"Frag doch mal die Maus") bereits so angetan, dass er die Summe aus eigener Tasche verdoppelt habe. Hirschhausen hatte 2012 das "Goldene Schlitzohr" verliehen bekommen. Als weitere Nutznießer ihres Geldes haben sich Liefers und Prahl für die Kieler Ocean Mind Foundation sowie für zwei Hamburger Einrichtungen entschieden - die NCL-Stiftung für demenzkranke Kinder und das "Kinder-Hospiz Sternenbrücke".

Senta Berger: Das Älterwerden ist eine Zumutung

Schauspielerin Senta Berger empfindet das Älterwerden nach eigenen Worten als "Zumutung". "Es ist ganz furchtbar", sagte die 76-Jährige der "Bild am Sonntag". Alles nerve am Älterwerden, da falle ihr leider gar nichts Schönes ein. Sie würde gern etwas anderes sagen, "etwas Tröstliches, Weises".

© imago/Sven Simon Senta Berger mit ihrem Ehemann Michael Verhoeven

Die Schauspielerin beschäftigt auch die Frage, ob ihr statt der rot gefärbten Haare auch graue Haare stehen würden. "Ich denke oft darüber nach, es wäre einfacher als färben", sagte Berger. Doch die Schauspielerin ist skeptisch: Sie habe graue Haare schon versucht - mit Perücken.

Prinz Philip feierte 96. Geburtstag

Mit Salutschüssen und bei Sonnenschein ist am Samstag der 96. Geburtstag von Prinz Philip in London begangen worden. Der Ehemann der Queen soll seinen Ehrentag nach britischen Medienberichten in Schloss Windsor westlich von London verbracht haben. Der Buckingham-Palast wollte das auf Anfrage nicht kommentieren.

Wishing The Duke of Edinburgh a very happy 96th birthday today! #HappyBirthdayHRH Ein Beitrag geteilt von The Royal Family (@theroyalfamily) am 10. Jun 2017 um 2:27 Uhr

Vor wenigen Wochen hatten die Royals verkündet, dass Philip in diesem Herbst in Pension geht. Er will dann seine Freizeit genießen und nur noch wenige öffentliche Auftritte wahrnehmen. Am kommenden Samstag feiert die Queen ihren Geburtstag wie jedes Jahr öffentlich nach. Zur traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" im Juni wird auch Prinz Philip erwartet. Beim Üben für das Event unweit des Buckingham-Palastes fiel am Samstag einer der Soldaten mit den großen Bärenfellmützen bewusstlos um. Dies passiert bei warmen Wetter häufiger während der Militärparade.