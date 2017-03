Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

John Goodman enthüllt Stern auf dem "Walk of Fame"

Passend zum Kinostart des Monsterfilms "Kong: Skull Island" wird der amerikanische Schauspieler John Goodman in Hollywood gefeiert. Am Freitag enthüllte der Darsteller im Herzen der Filmmetropole seinen Stern auf dem "Walk of Fame". Es ist die 2604. Plakette auf dem Hollywood Boulevard. Nun fühle es sich wirklich so an, als sei er Teil der Hollywood-Geschichte, sagte der 64-Jährige strahlend vor Hunderten Fans und Kamerateams. Zum Spaß räkelte sich der Star auf der Plakette, schlug in seiner Dankesrede aber auch ernste Töne an. Er dankte den "starken" Frauen in seinem Leben, seiner alleinerziehenden Mutter, seinen Lehrerinnen und "der Liebe meines Lebens", Ehefrau Anna Beth Hartzog, die auch in schwierigen Zeiten zu ihm gehalten habe.

Goodman brachte seine Co-Stars aus "Kong: Skull Island", Oscar-Gewinnerin Brie Larson und den Briten Tom Hiddleston, zu der Zeremonie mit. Auch Hollywood-Star Jeff Bridges, an dessen Seite Goodman in "The Big Lebowski" (1998) einen aufbrausenden Vietnam-Veteranen und Bowling-Buddy spielte, ehrte seinen Kollegen. "Er ist eine Legende", sagte Bridges. Zum Spaß zog sich Bridges eine ausgeleierte, lange Strickjacke über, die er als "Dude" in "The Big Lebowski" vor der Kamera trug.

Larson pries Goodman als ihren "Komplizen" bei den Dreharbeiten zu "Kong: Skull Island". Sie seien zusammen Achterbahn gefahren und in Vietnam shoppen gegangen. Er sei wie eine Vaterfigur gewesen. "Er ist einfach der Beste", schwärmte die Oscar-Preisträgerin. Seine langjährige Paraderolle als der grummelige Ehemann Dan Connor in der TV-Sitcom "Roseanne" machte Goodman Ende der 1980er Jahre bekannt. Auf der Leinwand stach der füllige Star vor allem durch starke Nebenrollen hervor, etwa in "Barton Fink", "Flight", "The Artist", "Argo" und "Trumbo". Zuletzt spielte der Golden-Globe-Preisträger in dem Thriller "10 Cloverfield Lane" und in dem Terrordrama "Boston" mit.

Cher half bei der Verlobung von Schauspieler

Vollmond, unzählige Kerzen, ein Feuerwerk und der Segen von Cher: Bei einer romantischen Inszenierung am Meer hat sich US-Schauspieler Colton Haynes mit seinem Freund Jeff Leatham verlobt. Musik-Legende Cher wurde dabei auf einer Leinwand eingeblendet, wie sie in einem Clip ihren Hit "I Got You Babe" anstimmt. "Ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt. Das wird das Größte", sagte die Sängerin in Richtung des befreundeten Paares. Promi-Florist Leatham teilte den Video-Ausschnitt am Sonntag auf Instagram.

"Danke an Cher für die wunderschöne "I Got You Babe"-Verlobungsansage", schrieb Haynes zu einem Foto der Zeremonie, das das Paar am Strand vor einem Feuerwerk zeigt. Und das Wichtigste: "Ich habe "Ja" gesagt." Die Verlobung fand US-Medienberichten zufolge im mexikanischen Las Ventanas al Paraiso statt. Der US-Schauspieler spielte in den Serien "Teen Wolf" und "Arrow" größere Rollen und war 2015 an der Seite von Dwayne Johnson im Katastrophenfilm "San Andreas" zu sehen. Ein Jahr später äußerte er sich erstmals öffentlich zu seiner Homosexualität und erzählte, dass er lange Zeit unter Schlafstörungen und Angstzuständen gelitten habe.

Ed Sheeran hat Gastrolle in "Game of Thrones"

Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen ungewöhnlichen Auftritt. Der Sänger werde in einer Gastrolle in der US-amerikanischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" zu sehen sein, teilten die verantwortlichen TV-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss am Sonntag mit. "Seit Jahren schon versuchen wir, Ed Sheeran für die Show zu gewinnen, um Maisie zu überraschen, und in diesem Jahr haben wir es endlich geschafft", zitierte das Branchenblatt "Variety" Benioff, der dies beim "South by Southwest"-Festival in Austin (US-Staat Texas) verkündete.

Die britische Schauspielerin Maisie Williams, die in "Game of Thrones" Arya Stark spielt, ist ein großer Sheeran-Fan. Einzelheiten über die Rolle des Sängers wurden nicht bekannt. Sheeran kommentierte nur knapp auf Twitter: "Damit ist die Katze wohl aus dem Sack." Die siebente Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen.

Will Smith machte Bungee-Sprung über Victoriafällen

US-Schauspieler Will Smith hat sich einen langjährigen Traum erfüllt: Mit einem Bungee-Seil an den Beinen ist der Filmstar von einer Brücke über den Victoriafällen an der Grenze von Simbabwe und Sambia gesprungen. Smith filmte das Wagnis selbst mit. In dem Video ist zu sehen, wie er am Rand der Brücke beide Arme in die Höhe hebt und dann rund 90 Meter in die Tiefe springt.

"Es ist so verrückt, Bungee-Jumping über den Victoriafällen, das wollte ich seit fast 20 Jahren machen", ruft der Vater von drei Kindern. Nach Angaben des Magazins "People" war Smith auf Urlaub in Afrika.

Tokio Hotel gaben Tourauftakt in London

Die Band Tokio Hotel hat am Sonntag ihre neue Welttournee mit einem Konzert in London gestartet. Im März und April gibt die Gruppe 30 Konzerte in Europa und Russland. Die vier ehemaligen Teenie-Stars spielen unter anderem in Hamburg, München, Zürich, Rom, Warschau und Sankt Petersburg. Einen Österreich-Termin gibt es nicht. Erst kürzlich erschien ihr neues Album "Dream Machine".

Mit ihrem Hit "Durch den Monsun" schaffte die Band 2005 den Durchbruch in Deutschland, auch international feierte sie Erfolge. Die Köpfe der Band, die beiden aus dem Raum Magdeburg stammenden Brüder Bill (27, Sänger) und Tom Kaulitz (27, Gitarrist), leben mittlerweile in Los Angeles.

DJ Paul van Dyk hat geheiratet

Rund ein Jahr nach seinem schweren Sturz bei einem Festival hat DJ Paul van Dyk geheiratet. "Der glücklichste Tag unseres Lebens", schrieb der Berliner am Sonntag auf Facebook und Twitter. Er postete dazu ein Foto von sich und seiner Frau Margarita Morello. Die beiden gaben einander am Samstag im kolumbianischen Cartagena das Jawort.

Im Februar vergangenen Jahres war der Elektro-Musiker bei einem Festival im niederländischen Utrecht vom Podium gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Seine Partnerin habe bei der Genesung eine wichtige Rolle gespielt, sagte van Dyk danach in einem Interview mit "Billboard Dance". "Sie war die ganze Zeit bei mir. Sie war der Grund für mich am Leben zu bleiben. Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft. Ich verdanke ihr mein Leben."