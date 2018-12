Brad Pitt, Demi Moore, Meg Ryan, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Kate Winslet, Julianne Moore, Tommy Lee Jones - allesamt klingende Namen, die es in Hollywood definitiv geschafft haben. Doch auch diese Top-Schauspieler haben mal klein angefangen. Sie alle waren zu Beginn ihrer Karriere in Seifenopern zu bewundern.

Brad Pitt

Heute ist Brad Pitt ein gefeierter Hollywoodstar, doch in jungen Jahren nahm er beinahe jede Rolle an, die er kriegen konnte, um seine Karriere anzukurbeln. So war er etwa in der Seifenoper "Another World" zu bewundern. Mitte der 80er hatte er eine kleine wiederkehrende Rolle als Chris. Auch in vier Folgen von "Dallas" war Brad zu jener Zeit mit dabei. "Damals hatte ich wirklich feuchte Hände", erinnerte er sich später an seinen ersten TV-Kuss. Nach dem Durchbruch mit "Thelma & Louise" hatte Brad solch kleine Auftritte in Soaps schließlich nicht mehr nötig, sondern wechselte auf die große Leinwand.





Lindsay Lohan

Auch Lindsay Lohan spielte in "Another World" mit. Zwischen 1996 und 1997 war die damals 10-Jährige einige Folgen lang als Alexandra Fowler zu sehen. Zwei Jahre später gab sie mit "Ein Zwilling kommt selten allein" ihr Kinodebüt. Ein neuer Kinderstar war geboren. Ihre privaten Eskapaden brachten die Karriere von Lindsay Lohan in den letzten Jahren jedoch ein wenig ins Stocken.





Demi Moore

Im Jahr 1982 ergatterte die damals 19-jährige Demi Moore ihre erste große Rolle. Knapp 1.000 Bewerberinnen stach sie beim Casting für die legendäre Seifenoper "General Hospital" aus. Demi spielte in der Soap, die seit dem Jahr 1963 (!) ausgestrahlt wird, eine junge Frau namens Jackie Templeton.





Robin Wright

Aktuell darf man Robin Wright in der Netflix-Serie "House of Cards" in der Rolle ihres Lebens bewundern. Bevor ihre Hollywood-Karriere in Fahrt kam, war die Schauspielerin jedoch in der Seifenoper "California Clan" zu sehen. Ganze vier Jahre lang, von 1984 bis 1988, spielte die damals blutjunge Robin die Rolle der Kelly Capwell.





Leonardo DiCaprio

Er spielte zwar keine so tragende Rolle wie Robin Wright, doch auch Leonardo DiCaprio war in jungen Jahren in der Seifenoper "California Clan" zu sehen. Im Jahr 1990 spielte er die Rolle des jungen Mason Capwell.





Meg Ryan

Von 1982 bis 1984 mimte Meg Ryan in der Seifenoper "As the World Turns" eine junge Frau namens Betsy Stewart Andropolous, die nach der großen Liebe sucht, dabei aber immer an die Falschen gerät. Für die Schauspielerin bedeutete die Rolle das Sprungbrett zur großen Hollywood-Karriere.





Julianne Moore

Genau wie Meg Ryan startete auch Julianne Moore ihre Karriere in "As the World Turns". Von 1986 bis 1988 war sie in einer Doppelrolle als Frannie und Sabrina Hughes zu sehen. Schon damals spielte die Oscarpreisträgerin herausragend und bekam einen Daytime Emmy verliehen.





Im Jahr 2010 kehrte Julianne für einen umjubelten Gastauftritt zurück. Im Gegensatz zu vielen Kollegen erinnert sie sich gerne an ihre Anfänge in der Seifenoper zurück.





Marisa Tomei

"As the World Turns" war eine wirklich beliebte Soap, um seine Karriere zu starten. Marisa Tomei ist eine weitere Oscarpreisträgerin, die in der Seifenoper zu sehen war. Von 1983 bis 1985 mimte sie eine junge Frau namens Marcy Thompson, für die Rolle brach die damals 19-Jährige ihre Ausbildung an der Universität von Boston ab.





Kylie Minogue

Sängerin Kylie Minogue startete ihre Karriere in der australischen Soap Opera "Neighbours". An der Seite von Jason Donovan, mit dem sie damals auch privat liiert war, gelang der 18-Jährigen im Jahr 1986 der Durchbruch. Insgesamt zwei Jahre spielte Kylie die Rolle der Charlene Mitchell.





Russell Crowe

Kylie Minogue ist übrigens bei weitem nicht der einzige australische Star, dessen Anfänge in einer Seifenoper liegen. Auch der coole Russell Crowe spielte in der Serie "Neighbours" mit. Im Jahr 1987 mimte der damals 23-Jährige vier Episoden lang einen Charakter namens Kenny Larkin.





Orlando Bloom

Zwischen 1994 und 1996 war Orlando Bloom in einigen Folgen der britischen Seifenoper "Casualty" zu sehen. Das Drama läuft bis heute auf BBC One und ist somit die längstgesendete Ärzte-Serie der Welt. Premiere feierte die Soap im Jahr 1986.





Kate Winslet

Kate Winslet ist ein weiter britischer Topstar, dessen Karriere in "Casualty" seinen Anfang nahm. Die Oscarpreisträgerin war 1993, also wenige Jahre vor ihrem großen Durchbruch mit "Titanic", in der Ärzte-Serie zu bestaunen.





Tommy Lee Jones

Unglaublich, aber wahr: Auch der große Tommy Lee Jones war in jungen Jahren Teil einer Seifenoper. Von 1971 bis 1975 spielte er in der Langszeit-Soap "One Life to Live", die hierzulande unter dem Titel "Liebe, Lüge, Leidenschaft" bekannt ist, den Arzt Dr. Mark Toland. Nach 44 (!) Jahren wurde die Serie im Jänner 2012 eingestellt. Neben Tommy Lee Jones waren mit Laurence Fishburne, Ryan Phillippe, Hayden Panettiere Amanda Peet, Bryan Cranston oder Marcia Cross noch zahlreiche weitere heutige Hollywoodstars in der Seifenoper zu sehen.





Die Liste der Hollywoodstars, die zu Beginn ihrer Karriere in Seifenopern mitspielten, ist überraschend lang. Der Weg vom Soap-Sternchen zum Leinwandhelden oder gar Oscarpreisträger ist gar kein so weiter, wie man vielleicht denken würde. Auch Kevin Kline, Kevin Bacon ("Search for Tomorrow"), Susan Sarandon (ebenfalls "Search for Tomorrow" und "A World Apart"), Sarah Michelle Gellar, Josh Duhamel ("All My Children"), Morgan Freeman, William H. Macy, Anne Heche, Ray Liotta ("Another World"), Alec Baldwin, Kathleen Turner, Ted Danson ("The Doctors"), Christopher Reeve ("Love of Life"), Kirsten Dunst ("Loving") oder Chris und Liam Hemsworth ("Neighbours") waren in jungen Jahren in Soaps zu sehen.

Jetzt 4 Ausgaben News kostenlos & unverbindlich lesen!* *Abo endet automatisch. Hier testen ▶