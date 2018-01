Einfach und bequem lässt sich ein Reiseziel in der Regel mit einem eigenen Mietwagen erkunden. Man ist frei und unabhängig. Doch damit das Fahrt-Vergnügen auch ein ebensolches wird, sollte man bei der Buchung genau schauen – und folgende Punkte beachten.

Mietpreise vergleichen

Die Preisunterschiede sind teils enorm, darum empfiehlt es sich, die Preise entweder per Internet oder im Reisebüro zu vergleichen.

Extrakosten vergleichen

Wer etwa einen Kindersitz, ein Navi oder etwa Winterreifen braucht, muss oft tief in die Tasche greifen. Daher sollen auch die Kosten dafür verglichen werden. Ebenso kann es teurer werden, wenn der Fahrer unter 25 Jahre alt ist, wenn ein Zweitfahrer ans Steuer will oder wenn Auslandsfahrten geplant sind. Auch auf etwaige Kilometerbegrenzungen sollte geachtet werden.

Einwegmieten

Fahren Sie nicht wieder zum Abholort zurück, sondern wollen das Auto woanders zurückgeben, ist es wichtig, auf Einwegmieten zu achten, die oftmals horrende Beträge sind.

Versicherungsschutz

Ist nur eine Haftpflicht inbegriffen oder auch ein Vollkaskoschutz? Bei der Haftpflicht kommt es darauf an, wie hoch der Höchstbetrag ist (dieser sollte mindestens bei einer Million Euro liegen), denn für alle Schäden, die darüber hinaus gehen, haften Sie mit Ihrem Privatvermögen. Der ÖAMTC empfiehlt, einen Mietwagen nur dann anzumieten, wenn für diesen eine ausreichend hohe Haftpflichtdeckungssumme besteht. Oft sind Schäden an Reifen, Felgen, Unterboden, Scheiben oder durch Steinschlag ausgenommen. Die sollte man unbedingt dazu buchen und dann den Preis erneut vergleichen. Generell ist eine Vollkaskoversicherung zu empfehlen. Die Versicherung sollte stets von daheim gebucht werden, das ist in der Regel billiger als beim Vermieter am Urlaubsort.

Selbstbeteiligung

Das Vergleichsportal Check24.de rät von Angeboten mit Selbstbeteiligung ab, „da Versicherungen ohne Selbstbeteiligung in der Regel nur geringfügig teurer sind, im Schadenfall aber keine Kosten entstehen“.

Tank-Regelungen

Wird der Wagen volltankt übergeben oder muss man die erste Tankfüllung bezahlen? Muss man den Wagen leer oder voll zurückbringen? Sinnvoll ist die voll/voll-Option, also volles Auto bekommen, voll zurückgeben, denn erstens fährt kaum jemand das Auto bis auf den letzten Tropfen leer und zudem kann das Auffüllen durch den Vermieter bis zum Dreifachen des normalen Benzinpreises kosten.

Der beste Zeitpunkt zum Anmieten

Gebucht werden soll am besten drei bis vier Monate vor Reisetermin, denn billiger werden die Preise kurz vor der Reise bestimmt nicht.

Mietdauer

Ein Miettag sind immer 24 Stunden. Bucht man den Wagen also um 9 Uhr und bringt ihn um 11 Uhr des nächsten Tages zurück, muss man auch den angebrochenen Tag voll bezahlen. Deshalb empfiehlt es sich, den Mietwagen nicht zu früh zu buchen (bevor der Flug landet etwa) und wenn möglich, eine Stunde früher zurückgeben als abholen.