Serena Williams hat geheiratet

Serena Williams hat den Schläger gegen einen Brautstrauß getauscht. Die Tennis-Queen, die sich nach der Geburt ihres Töchterchens Alexis momentan in Karenz befindet, hat in New Orleans ihrem Verlobten Alexis Ohanian das Jawort gegeben.

Das Brautpaar hat einen exklusiven Fotovertrag mit der "Vogue" geschlossen, der Tennis-Superstar postete auf seinem Instagram-Account jedoch ein erstes Foto von sich im Brautkleid.

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams) am 17. Nov 2017 um 17:27 Uhr

Serenas frisch angetrauter Ehemann, Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian, postete wiederum ein Foto des Hochzeitskusses. "Du bist die Großartigste aller Zeiten, nicht nur im Sport - ich spreche von dir als Mutter und als Ehefrau. Ich bin so aufgeregt, mit dir zusammen noch viele weitere Kapitel unseres Märchens zu schreiben", schreibt der 34-Jährige dazu.

Er habe es bisher nicht realisiert, doch er habe sein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet, schreibt Ohanian weiter. Alles, was er bisher in seinem Leben erreicht habe, sei nichts im Vergleich zu diesem Augenblick, so der stolze Bräutigam, der zudem ein Foto von sich, Serena und Töchterchen Alexis Olympia postete.

Official. 𯸸 @melbarlowandco @allanzepedaphotography Ein Beitrag geteilt von Alexis Ohanian Sr.𯽽 (@alexisohanian) am 17. Nov 2017 um 21:28 Uhr

Prominente von Popdiva Beyonce bis zu Schauspielerin Eva Longoria sind in die US-Metropole New Orleans geströmt, um die Hochzeit von Serena Williams mit Alexis Ohanian zu feiern. Laut der Zeitschrift "People" und der "Daily Mail" waren rund 250 Gäste zu der Feier im Zentrum für Zeitgenössische Kunst eingeladen.

Serena Williams und Alexis Ohanian hatten im vergangenen Dezember ihre Verlobung bekannt gegeben. Anfang September brachte Williams das erste Kind des Paares zur Welt, die kleine Alexis Olympia. Williams ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Mit ihren 23 Siegen bei Grand-Slam-Turnieren überholte sie die deutsche Tennislegende Steffi Graf. Nur die Australierin Margaret Court war erfolgreicher, sie holte 24 Grand-Slam-Titel - den letzten 1973, ein Jahr nachdem ihr Sohn geboren wurde. Auch Williams will nach eigenen Worten nach ihrer Babypause im kommenden Jänner wieder bei den Australian Open antreten und ihren Titel verteidigen.