Er spielte den beliebten Familienvater in der US-Kultserie "Alf". Nun ist Max Wright laut Medienberichten im Alter von 75 Jahren gestorben.

Er verstarb gestern in Kalifornien an den Folgen einer Krebserkrankung. Das berichtete unter anderem das US-Magazin "TMZ" am Mittwoch (Ortszeit) und berief sich dabei auf Informationen von Familienangehörigen des US-Schauspielers.

Lymphdrüsen- und Hautkrebs

Er habe schon seit mehreren Jahren an Lymphdrüsen- und Hautkrebs gelitten und sei nun seiner Krankheit erlegen, heißt es in dem Bericht. Die 1986 gestartete Comedyserie „Alf“ um den zotteligen und vorlauten Außerirdischen vom Planeten Melmac wurde rasch zum TV-Hit. In vier Staffeln wurden insgesamt 102 Folgen der Serie gedreht.

Er selbst war kein Alf-Fan



Während die Sitcom bei vielen beliebt ist – und noch immer Kindheitserinnerungen weckt, war Wright selbst kein großer Fan, wie "TMZ" berichtet. " Ich kann es kaum erwarten, bis es ein Ende hat, " sagte der Schauspieler zur vierten und letzten Staffel.

"Wer wird Alf jetzt in Schach halten?"

In den Jahren nach Ende der Show sorgte Wright mit Drogen– und Alkoholexzessen für Schlagzeilen. Für viele Fans und Schauspielkollegen wird der TV-Star allerdings für immer als Familienvater Tanner in Erinnerung bleiben.

Tragischer Abschied von Ehefrau

Wrights Ehefrau Linda war schon 2017 an Brustkrebs gestorben. Die beide waren seit 1965 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.