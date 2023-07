Salzburger Festspiele: Figaro im Mafia-Bunker

Das Schloss des Grafen ist eine Art Mafia-Hochburg, ein wenig gemütlicher Bunker. Bis auf die hell erleuchtete Bar, sind die Räume, kahl, eine Badewanne ausgenommen, gibt es keine Einrichtung. Immer wieder zückt irgendjemand eine Pistole. Schon in der zweiten Szene wird ein Mann erschossen, wer und warum wird nicht geklärt. Eine Wasserleiche gibt es auch zu sehen, eine Jagdgesellschaft mit undefinierbaren, blutigen Tieren - oder sind es gar Menschen ? - geschultert, zieht am Ende durch eine verwilderte Wiese. In einer Szene nehmen junge Darstellerinnen hinter Glasscheiben Aufstellung und bewerfen Almaviva mit blutigen Kleidern. Was der noch eine Spielzeit amtierende Burgtheaterdirektor mit seiner Sicht auf diese Mozart-Oper sagen will, erschließt seine Inszenierung nicht.

© SF/Matthias Horn Andrè Schuen (Il Conte di Almaviva) und Adriana González (La Contessa di Almaviva)