Die in Deutschland geborenen Siegfried und Roy waren 30 Jahre lang die Mega-Magier, verzauberten mehr als 25 Millionen Besucher in ihren Shows in den USA. Aktuell kämpfen die beiden mit gesundheitlichen Problemen. Nach den großen Sorgen um Roy - er erkrankte an einer Lungenentzündung - musste nun bei Star-Magier Siegfried eine Herz-OP durchgeführt werden.