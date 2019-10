Fünf fatale Fehler beim Putzen

Als wäre das Putzen nicht schon mühsam genug, erschweren wir uns die Arbeit oft unwissentlich selbst. Diese Fehler sollten Sie bei der Reinigung tunlichst vermeiden.

Fehler Nr. 1: Drüberwischen und fertig

Gut Ding braucht Weile. Das gilt auch fürs Putzen. Genauer gesagt für den Einsatz von Putzmitteln. Ungeduld ist hier nämlich der Feind eines sauberen Ergebnisses. Soll heißen: Wenn Sie das Putzmittel erst einmal aufgetragen haben, sollten Sie es nicht gleich wieder entfernen. Viel mehr sollten Sie es einige Minuten lang einwirken lassen, bevor Sie mit dem Schwamm oder dem Tuch zur Tat schreiten. Nur so können sich Schmutz und allenfalls auch Keime richtig lösen.

Fehler Nr. 2: Wild herumwischen

Beim Putzen selbst, genauer gesagt beim Wischen, ist System gefragt. Denn bestimmt wollen Sie nicht Schmutz und Keime von den noch nicht gereinigten Stellen auf jene transportieren, die schon blitzblank sind! Das Geheimnis lautet hier: S-Muster. Setzen Sie das Putztuch an der hintersten beziehungsweise obersten Stelle an und arbeiten Sie sich in S-förmigen Bewegungen nach unten beziehungsweise vorne vor.

Fehler Nr. 3: Spezielle Stellen aussparen

Manche Stellen werden ganz automatisch mitgeputzt, andere wiederum entgehen von Mal zu Mal der Reinigung. Sei es, weil sie schwer zugänglich sind oder sich schlicht und einfach unserem Blickfeld entziehen. Warum auch immer. Beim nächsten Mal gilt es jenen Stellen, die bis dato schändlichst vernachlässigt wurden, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Spezielle Kandidaten sind hier zum Beispiel die Küchenladen und die Dunstabzugshaube.

Fehler Nr. 4: Mit dem Boden starten

Zuerst den Boden wischen und sich dann Tische, Sessel und Regale vorknöpfen? Eine ganz schlechte Idee! Denn alles, was beim Reinigen Letzterer auf dem Boden landet, bleibt dort dann auch vermutlich bis zum nächsten Putztag liegen. Außer Sie greifen erneut zum Staubsauger und Putztuch, um Parkett und Co. zu reinigen. Beginnen Sie beim Putzen daher immer an der obersten Stelle und arbeiten Sie sich Schritt für Schritt nach unten vor.

Fehler Nr. 5: Aggressive Putzmittel verwenden

Setzen Sie industriell erzeugte Putzmittel stets mit Bedacht ein. Vor allem in puncto Desinfektionsmittel sollten Sie Vorsicht walten lassen. Die zerstören oft mehr, als sie Gutes bewirken. Und dabei reden wir nicht nur von den Gegenständen, für deren Reinigung sie eingesetzt werden, sondern auch von unserer eigenen Gesundheit. Wir raten daher, vermehrt auf einfache Hausmittel zu setzen. Sie sparen nicht nur Geld, sondern schonen auch die Umwelt.

