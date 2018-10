Kloputzen ist nicht die angenehmste Aufgabe. Oft bleiben nach dem Schrubben trotzdem noch Ablagerungen und Schmutzreste hängen. Nicht immer sind aggressive WC-Reiniger die Lösung, stattdessen hilft ein gewöhnliches Hausmittel.

So reinigen Sie mit Waschpulver Ihre Toilette

Anstatt teure Reinigungsmittel zu verwenden, kann man einfach ein ein bis zwei Teelöffel Waschpulver in das Klo einstreuen, etwa 15 Minuten einwirken lassen und anschließend mit dem Klobesen gründlich schrubben.

Dadurch lassen sich ganz leicht festsitzende Ablagerungen, wie Urinstein oder Kalk, entfernen. Wenn man mit dem Putzen fertig sind, wird einfach nochmal gespült und schon glänzt die Toilette wieder wie neu.

Wichtig : Übertreiben sollte man es aber nicht, denn in Kombination mit Wasser bildet Waschpulver eine Lauge. So ist auch diese Reinigungsalternative nicht ganz umweltschonend. Wichtig ist es daher, so wenig wie möglich zu benutzen.

Was macht das weiße Pulver für die Toilette so effektiv?

Waschmittel setzen sich aus verschiedenen Inhaltsstoffen zusammen. Tenside seien dabei der wichtigste Bestandteil, da sie das Ablösen von Schmutz bewirken. Die Enzyme im Waschmittel sorgen dafür, dass sich Eiweiße, Fett und Stärke lösen. Bei der Wäsche werden mit ihrer Hilfe beispielsweise Schokoladen-, Gras- und Blutflecken entfernt. Da unser Urin auch Endprodukte unseres Eiweißstoffwechsels enthält, helfen die Enzyme unter anderem dabei, den Urinstein zu lösen.

Waschpulver ist ein Multitalent

Waschpulver kann zudem auch im Bad genutzt werden, die Silikonfugen zu reinigen. Die können Sie ebenso wie das Klo einreiben und anschließend wieder trocknen lassen. Tipp: Um die Haut nicht zu sehr mit dem Mittel zu strapazieren, sollten Sie immer Gummihandschuhe tragen.



