Nach zwei Wochen "Promi Big Brother" steht seit Freitagabend der Sieger fest. Der bis dato nur mäßig bekannte Selfmade-Millionär Jens Hilbert entschied die Show mit Respektabstand vor der Performancekünstlerin Milo Moiré und dem Ballermann-Sänger Willi Herren für sich.

Vor zwei Wochen ging Jens Hilbert als Außenseiter ins Rennen, doch in den letzten Tagen kämpfte sich der auf Enthaarung spezialisierte Unternehmer mit seiner sympathischen und authentischen Art in die Herzen der Fans. Über 60 Prozent der Zuschauer wählten den 39-Jährigen schließlich zum Sieger.

© SAT.1 Aufregung pur: Jens muss fönen.

"Ich habe mich 100 Prozent in das Projekt reinfallen lassen. Ich habe gelernt, dass ich so viele Grenzen überschreiten kann und auch noch werde. Ich habe mich nicht mehr denunziert, nicht mehr vorgeführt gefühlt. Dass ich jetzt als i-Tüpfelchen noch gewinnen durfte, das ist abnormal. Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Jetzt habe ich das Völkerballspiel der vierten Klassen gewonnen", meinte Jens Hilbert nach dem Sieg.

© SAT.1 Jens wollte unbedingt nch einmal in sein geliebtes "Nichts"

Die Siegprämie von 100.000 Euro will Jens Hilbert wie schon seine Gage für einen karitativen Zweck spenden.

© SAT.1/Willi Weber Sieger Jens Hilbert

Insgesamt waren zwölf mehr oder weniger Prominente ins "Promi Big Brother"-Haus eingezogen. Am letzten Tag waren mit Jens Hilbert, Milo Moiré, Willi Herren und Mister Germany Dominik Bruntner noch vier Kandidaten im Rennen.

© SAT.1/Willi Weber Die 12 Kandidaten

In den Tagen zuvor mussten Boyband-Legende Eloy de Jong, Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki, Elvers-Ex Steffen von der Beeck, Designerin Sarah Kern, Luxuslady Claudia Obert, Model Sarah Knappik, Schauspieler Zachi Noy und Fitness-Bloggerin Maria Hering das Haus verlassen.

