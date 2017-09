Der Mann hat große Ziele: Prinz Frederic von Anhalt, der Witwer von Hollywoodstar Zsa Zsa Gabor, will in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger treten. Er kandidiert als Gouverneur von Kalifornien.

Bereits im Jahr 2010 wollte Prinz Frederic von Anhalt als Gouverneur von Kalifornien kandidieren, aufgrund der ernsthaften Erkrankung seiner inzwischen verstorbenen Frau Zsa Zsa Gabor verlief die Geschichte damals jedoch im Sand. Nun geht es der 74-Jährige aber nochmals ernsthaft an. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, hat der Adoptiv-Prinz ein offizielles "Candidate Intention Statement" ausgefüllt, in dem er sich um das Amt bewirbt.

Der Prinz will die Armut abschaffen

"Ich lebe seit 36 Jahren in dieser Stadt. Niemals habe ich so viele Menschen gesehen, die sich ihr Essen in der westlichen Welt aus einem Mülleimer holen", meint Prinz Frederic von Anhalt. Das will er ändern. Die Zeit, in der Menschen sich ihre Mieten nicht leisten können oder gar obdachlos sind, soll bald der Vergangenheit angehören. "Wir reden über Hollywood, das Welt-Zentrum der Unterhaltung. Wie kann das möglich sein?", fragt er sich.

© www.pps.at Frederic von Anhalt mit seiner verstorbenen Frau Zsa Zsa Gabor

Wie der Adoptiv-Prinz die Dinge ändern will, hat er bisher noch nicht verraten, er arbeitet aber gerade an seiner Kampagne. Sein Antrieb ist dabei auch seine verstorbene Ehefrau Zsa Zsa, denn sie wollte, dass er antritt.