Diesen Samstag kehrt eine bekannte Sendung zurück in den ORF-Hauptabend: "Verstehen Sie Spaß", die Show mit der versteckten Kamera.

Die Sendung wird inzwischen seit einigen Jahren von Guido Cantz in der ARD präsentiert, ab sofort ist auch der ORF wieder live dabei. Publikumslieblinge wie Katarina Witt oder die Influencerinnen Lisa und Lena sind darin als Lockvögel zu sehen. Hereingelegt werden diesmal unter anderem Felix Neureuther und "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni. Und auch Österreich spielt eine große Rolle in der Show: So ist der Moderator unter anderem im Lechtal als Skilehrer der besonderen Art unterwegs und die "Tatort"-Kommissare Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser werden bei Dreharbeiten in Wien heimgesucht.

Drohnenalarm beim "Tatort"-Dreh

Es sollte für die "Tatort"-Kommissare Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ein ganz normaler Drehtag werden – wenn sich da nicht eine Gruppe von Fans unerlaubterweise ans Set in Wien geschlichen und dem Ermittler-Duo den Drohnenkrieg erklärt hätte. Hemmungslos steuern sie ihr Fluggefährt immer wieder in den Dreh und boykottieren dreist die Aufnahmen zum neuen "Tatort". Nachdem eine Spezialeinheit anrückt und die Störenfriede endlich entfernt, ist der Nervenkrimi für Krassnitzer und Neuhauser allerdings keineswegs beendet ...

"Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass die Sendung auch im ORF zu sehen ist. Das bedeutet jetzt aber auch, dass alle Prominenten im Land aufpassen müssen, denn überall kann 'Verstehen Sie Spaß?' lauern", meint Moderator Guido Cantz.