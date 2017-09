Die Schlacht ist geschlagen, die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" ist zu Ende. Im Finale setzten sich Nico Schwanz und Saskia Atzerodt gegen Helena Fürst und Ennesto Monte durch. Inzwischen haben sich beide Promi-Pärchen getrennt. Sie sind dabei nicht die Ersten.

In der letzten Folge von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" setzten sich Nico Schwanz (39) und Saskia Atzerodt (25) gegen Helena Fürst (43) und Ennesto Monte (42) durch und erspielten damit nicht nur den Titel "DAS Promipaar 2017", sondern gewannen auch 50.000 Euro. "Das ist so ein Haufen Geld. Das verdiene ich nicht mal in drei Jahren", meinte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Saskia.

© MG RTL D / Stefan Menne Freude bei Saskia und Niko

Helena und Ennesto versuchten ihre Kontrahenten im Vorfeld mit Psychospielchen zu verunsichern, um im Duell den Sieg zu erringen, letztlich hatten sie beim abschließenden Parcours jedoch keine Chance.

© MG RTL D / Stefan Menne Helena und Ennesto haben das Nachsehen.

Nach dem errungenen Sieg ging Nico Schwanz vor seiner Saskia auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo ich sage: Willst du meine Frau werden?" Ihre Antwort: "Immer doch!"

© MG RTL D / Stefan Menne Nico macht Saskia einen Heiratsantrag

Doch die Euphorie ist längst zu Ende, bereits kurze Zeit später machte Saskia mit Nico Schluss - und zwar per SMS. Auch Helena und Ennesto sind kein Paar mehr. Wer das "Sommerhaus der Stars" verfolgt hat, wundert sich darüber wohl kaum.

© MG RTL D / Stefan Menne Die Liebe hielt nicht lange

Langsam aber sicher erweist sich die Show als Beziehungskiller, vor allem der Sieg könnte ein "Fluch" sein, denn auch Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan, die letztes Jahr die erste Staffel gewonnen haben, sind kein Paar mehr. Auch Rocco Stark und Angelina Heger trennten sich bereits vor der Ausstrahlung. Promi-Paare sollten sich eine Teilnahme also gut überlegen, denn jährlich endet die Beziehung für mindestens zwei Pärchen.