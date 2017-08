Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Beyonce auf Rädern

US-Sängerin Beyonce (35) geht nach der Geburt ihrer Zwillinge wieder mehr ins Rampenlicht. Am Sonntag veröffentlichte sie ein Video auf Instagram, das sie auf einer Rollschuhbahn zeigt. In dem geschnittenen, mit Musik unterlegten Clip ist zu sehen, wie sie in hellblauen Jeans, schwarzem T-Shirt und Baseball-Cap ihre Runden dreht und teils auch rückwärts fährt.

Berichten zufolge war sie am Freitag in Los Angeles mit ihrem Mann und Rapper Jay-Z (47) und Freunden unterwegs und mischte sich auch unters Volk, ehe die Bahn für sie geschlossen wurde. Beyonce hatte im Juni die Zwillinge Sir Carter und Rumi zur Welt gebracht. Das Paar hielt sich mit Informationen über die Schwangerschaft und die Geburt zurück. Mit Rumi und Sir Carter hat das Paar nun drei Kinder.

Tochter Blue Ivy ist fünf Jahre alt. Beyonce, die mit der Band Destiny's Child berühmt geworden war, und Jay-Z, der inzwischen als Rapper, Produzent und Unternehmer sein Geld verdient, hatten im April 2008 nach sechs Jahren Beziehung geheiratet.

Jenner: Entschuldigung für Trump-Kappe

TV-Promi Caitlyn Jenner (67) hat sich dafür entschuldigt, ein rotes Baseballcap mit der Aufschrift "Make America Great Again" von US-Präsident Donald Trump getragen zu haben. Jenner war am Donnerstag im Raum Los Angeles mit der Kappe gesehen worden, deren Slogan ("Amerika wieder groß machen") Trump im Wahlkampf genutzt hatte.

© imago/ZUMA Press

Auf dem Weg zum Golfen habe sie sich das Cap aufgesetzt, ohne die Aufschrift zu lesen, teilte sie der Website "TMZ" wenige Tage später mit. Trump hatte auf Twitter angekündigt, Transgender vom US-Militär ausschließen zu wollen. Jenner, die 1976 als Bruce Olympiasieger im Zehnkampf wurde und seit 2015 als Frau lebt, hatte den Schritt als "Desaster" kritisiert. "Ich entschuldige mich bei allen in der Trans-Gemeinde. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde es nie wieder tun und ich werde die Kappe wegwerfen."

Mirren kämpft für Olivenbäume

Die Schauspielerin Helen Mirren kämpft um die Rettung von Olivenbäumen in Süditalien. Die 73-jährige Britin, die seit Jahren einen Gutshof auf der Halbinsel Salento in Apulien am Absatz Italiens besitzt, wo sie selbst Granatapfelsaft produziert, hat eine Kampagne für den Erhalt der vom Pflanzenschädling Xylella befallenen Olivenbäume begonnen.

© APA/AFP/VALERIE MACON

Die Schauspielerin, die selbst 80 Jahrhunderte alte Olivenbäume besitzt, will ihre Kollegen in Hollywood dazu bewegen, befallene tausendjährige Pflanzen zu adoptieren. Damit sollen Maßnahmen zur Rettung der Bäume finanziert werden, die in einigen Fällen bis zu 2.000 Jahre alt sind. Zur Veredelung der befallenen Olivenbäume sollen jüngere Pflanzen angebaut werden, die gegen den Schädling widerstandsfähiger sind. Diese Prozedur ist jedoch kostspielig.